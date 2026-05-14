Alors que l’ASSE s’apprête à disputer son match le plus important de la saison ce vendredi contre Rodez (20h), Lucas Stassin (21 ans) fait la grimace.

L’ASSE voit planer une incertitude inattendue autour de Lucas Stassin… dans un contexte qui dépasse même les frontières de la Ligue 2. Le jeune attaquant belge, auteur d’une saison remarquée avec les Verts, reste au cœur de plusieurs discussions autour de son avenir international.

La Belgique en pleine réflexion offensive

La sélection de la Belgie prépare déjà la Coupe du Monde et le sélectionneur Rudi Garcia doit composer avec plusieurs incertitudes offensives. Entre les situations physiques de certains cadres et les temps de jeu irréguliers de plusieurs attaquants, la hiérarchie reste totalement ouverte en attaque.

Dans ce contexte, de nouveaux profils sont étudiés pour renforcer le secteur offensif, notamment celui de Matias Fernandez-Pardo, récemment engagé dans le projet belge après son parcours avec les équipes de jeunes espagnoles.

Fernandez-Pardo intensifie la concurrence

Pour Lucas Stassin, la concurrence s’annonce donc de plus en plus relevée. Même s’il ne part pas favori absolu, son profil reste apprécié pour sa capacité à attaquer la profondeur et à casser les lignes. Avec ses 11 buts cette saison et une fin d’exercice convaincante en Ligue 2, l’attaquant de l’ASSE conserve des arguments solides dans la course à une place internationale.

Son profil, différent de joueurs comme Leandro Trossard ou Charles De Ketelaere, offre une option plus directe et verticale qui peut séduire dans certains contextes.

Un timing sensible pour l’ASSE ?

Si cette situation attire l’attention en Belgique, elle arrive surtout à un moment crucial pour l’ASSE, qui joue une rencontre décisive ce vendredi contre Rodez… quelques heures seulement a^près m’annonce de Garcia pour le Mondial.

Le staff de Philippe Montanier espère évidemment que ces discussions ne perturbent pas la préparation du groupe avant ce match sous haute tension. Car au-delà des débats internationaux, c’est bien sur le terrain que Stassin et ses coéquipiers devront répondre présent.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2