Interrogé par But Football Club, Lionel Charbonnier met une pièce sur la présence d’Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) dans le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du Monde.

Et si Didier Deschamps préparait une énorme surprise ? Alors que le sélectionneur de l’France dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde ce soir à 20h sur TF1, un nom continue de circuler avec insistance : Estéban Lepaul. L’attaquant du Stade Rennais, auteur d’une saison impressionnante en Ligue 1, pourrait créer la sensation malgré son absence remarquée parmi les nommés des Trophées UNFP.

Charbonnier croit à la surprise Lepaul

Interrogé par But Football Club, Lionel Charbonnier a clairement ouvert la porte à une convocation surprise du buteur rennais. Le champion du monde 98 estime que le profil de Lepaul pourrait parfaitement séduire le staff des Bleus dans une liste élargie. « S’il y a une surprise, je pense qu’Esteban Lepaul peut faire partie d’une liste élargie », nous a expliqué le consultant de RMC Sport avant d’insister sur la capacité du joueur à s’intégrer rapidement au groupe France.

Pour Charbonnier, tout dépendrait ensuite de son comportement et de son adaptation lors de cette période potentielle pré-Mondial : « Là, il serait observé, disséqué par le staff, les copains, le groupe. Si c’est le cas, il devra faire ce qu’il sait faire et ne pas surjouer. Donc je pense que s’il est très performant pendant cette période, qu’il s’intègre bien et que Didier sent le coup, il sera pris in fine. »

Lepaul dans une liste élargie ?

À 26 ans, Lepaul sort de la meilleure saison de sa carrière et son profil d’attaquant efficace commence à attirer l’attention bien au-delà de Rennes. Didier Deschamps pourrait justement être tenté d’intégrer un joueur en pleine confiance au moment d’aborder une compétition aussi exigeante qu’une Coupe du Monde.

D’autant que la FIFA autorise une liste comprise entre 23 et 26 joueurs, ce qui laisse davantage de marge aux sélectionneurs pour intégrer des profils inattendus. Le sélectionneur français devra transmettre sa liste définitive avant le 1er juin, avec la possibilité de remplacer un joueur blessé jusqu’à 24 heures avant l’entrée en lice des Bleus. Le verdict tombera donc ce soir. Et au Stade Rennais, certains commencent déjà à rêver d’un immense coup de théâtre même si ses chances restent infimes.

BA

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)