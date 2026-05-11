RC Lens Mercato : l’offre du Stade Rennais et du Paris FC pour Thomasson a fuité

En fin de contrat au RC Lens, Adrien Thomasson se rapproche d’un départ cet été. Alors que les Sang et Or ont revu leur proposition salariale à la baisse, le Stade Rennais et le Paris FC seraient prêts à offrir un contrat longue durée au milieu lensois.

Le feuilleton Adrien Thomasson pourrait bien connaître son épilogue dans les prochaines semaines. À 32 ans, le milieu du RC Lens arrive au terme de son contrat en juin prochain et les discussions autour d’une prolongation semblent désormais dans l’impasse.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le club artésien aurait transmis une proposition revue à la baisse sur le plan salarial, alors que Thomasson toucherait 110 000 euros bruts mensuels. Une tendance qui s’inscrit dans la politique économique plus stricte menée par les dirigeants lensois ces derniers mois.

Le Stade Rennais et le Paris FC sur un bail de 3 saisons

De leur côté, le Stade Rennais et le Paris FC surveillent attentivement la situation. Les deux clubs souhaitent profiter de l’opportunité de récupérer gratuitement un joueur d’expérience, auteur d’une saison particulièrement solide avec les Sang et Or.

Rennes aurait même déjà pris une longueur d’avance dans ce dossier. D’après Ouest-France, les dirigeants bretons ont entamé des discussions sérieuses avec l’ancien Strasbourgeois. Un projet séduisant pour Thomasson, qui retrouverait plusieurs visages connus de son aventure lensoise, notamment Franck Haise, Brice Samba ou encore Przemyslaw Frankowski.

Mais le Paris FC reste également très actif. Le futur pensionnaire ambitieux de Ligue 1 disposerait d’arguments financiers conséquents et serait prêt à proposer un bail de trois saisons au milieu français. Rennes envisagerait lui aussi un contrat longue durée afin de convaincre le joueur de s’engager dans un nouveau projet stable malgré son âge.

Thomasson, une grosse perte pour Lens

Capitaine et véritable relais de Pierre Sage cette saison, Adrien Thomasson sort probablement de l’un des meilleurs exercices de sa carrière. Meilleur passeur lensois et élément incontournable du onze nordiste, son profil expérimenté attire logiquement plusieurs formations françaises et étrangères.

Arrivé au RC Lens en janvier 2023 en provenance de Strasbourg, Thomasson avait signé jusqu’en 2026 avant d’entrer dans sa dernière année contractuelle. Sauf retournement de situation, la tendance semble désormais clairement orientée vers un départ libre cet été. Reste à savoir si Thomasson privilégiera le projet sportif rennais ou l’ambition grandissante du Paris FC.