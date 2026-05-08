RC Lens Mercato : le Stade Rennais et un autre club de Ligue 1 s’attaquent à Thomasson !

Alors que le RC Lens souhaite prolonger son contrat, Adrien Thomasson aurait la cote sur le marché des transferts, avec notamment un intérêt appuyé du Stade Rennais.

En fin de contrat en juin prochain avec le RC Lens, Adrien Thomasson a un avenir complètement incertain. Comme déjà évoqué ces dernières semaines, le milieu de terrain lensois pourrait rester dans l’Artois puisqu’il dispose d’une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais selon Foot Mercato, l’ancien joueur du FC Nantes n’aurait toujours pas répondu favorable à cette proposition.

Thomasson attire de partout

Cette situation commencerait ainsi à attirer plusieurs prétendants. Toujours d’après nos confrères, plusieurs clubs seraient à l’affût pour récupérer gratuitement Adrien Thomasson, et notamment le Stade Rennais et le Paris FC. Les deux clubs, annoncées ambitieuses pour le prochain mercato estival, auraient les moyens financiers de convaincre le joueur de 32 ans grâce à un salaire supérieur à celui proposé par Lens, accompagné d’une importante prime à la signature.

Mais la concurrence ne viendrait pas uniquement de Ligue 1. Des clubs européens ainsi que plusieurs formations du Golfe seraient également attentifs à la situation du capitaine du RC Lens, libre de négocier avec le club de son choix à l’approche de la fin de son contrat.