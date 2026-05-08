Stade Rennais, LOSC, OL Mercato : c’est confirmé pour cette sensation de Ligue 1 !

Courtisé par le Stade Rennais, le LOSC et l’OL et même en Premier League, Kevin Danois pourrait être l’un des grands animateurs du mercato estival 2026.

L’avenir de Kevin Danois semble de plus en plus s’éloigner de l’AJ Auxerre. Auteur d’une saison remarquée malgré les difficultés de son club, le milieu de terrain de 21 ans attire désormais les regards des plus grosses écuries françaises et européennes. Le Stade Rennais, le LOSC et l’OL suivent de très près le dossier, comme relayé sur notre site et confirmé par Foot Mercato.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’AJA, le natif de Basse-Terre ne sera pas bradé. Mais la situation sportive du club bourguignon pourrait tout changer. En cas de descente en Ligue 2, il serait difficile pour Auxerre de retenir l’un de ses joueurs les plus bankables. Le club aurait déjà refusé plusieurs approches ces derniers mois et espérerait désormais récupérer plus de 10 millions d’euros pour sa pépite.

Danois plaît énormément en Ligue 1

Le profil de Kevin Danois plaît énormément en Ligue 1. Rennes apprécie sa capacité à répéter les efforts et son énorme activité dans l’entrejeu. Le LOSC, fidèle à sa politique de développement des jeunes talents, voit en lui un milieu capable de franchir rapidement un nouveau cap. De son côté, l’OL cherche activement à reconstruire un milieu plus athlétique et dynamique pour son futur projet sportif.

Mais la concurrence ne s’arrête pas à la France. Newcastle observe également le joueur avec attention et plusieurs clubs allemands auraient pris des renseignements ces dernières semaines. Son profil moderne, capable de récupérer, casser des lignes et se projeter vers l’avant, correspond parfaitement aux exigences du football européen actuel.

Kevin Danois, attraction de l’été ?

Formé à Auxerre après avoir quitté la Guadeloupe très jeune, Kevin Danois a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Champion de Ligue 2 en 2024, désormais international Espoirs français, il apparaît aujourd’hui comme l’un des plus gros potentiels du championnat à son poste.

À quelques semaines du mercato estival, son nom revient avec insistance dans les cellules de recrutement. Et sauf énorme retournement de situation, l’été 2026 pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre dans la carrière du milieu auxerrois.