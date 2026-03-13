Mercato : le RC Lens, le LOSC, le Stade Rennais et l’OL s’arrachent un champion de France

Champion de France 2024 avec Auxerre en Ligue 2, le jeune Kévin Danois commence à se faire un nom en Ligue 1, et plusieurs gros clubs du championnat seraient séduits par son profil.

Le mercato estival s’annonce déjà agité en Ligue 1. Plusieurs clubs français ont commencé à préparer leurs prochains renforts et certains dossiers promettent une véritable bataille. C’est notamment le cas autour de Kévin Danois, jeune milieu de terrain très prometteur de AJ Auxerre, qui attise les convoitises de plusieurs formations du championnat.

Selon les informations de Media Foot, à prendre tout de même avec des pincettes, le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais surveilleraient de très près la situation du joueur et pourraient passer à l’action dans les prochains mois.

Un talent qui monte en puissance

Âgé de 21 ans, Kévin Danois s’impose progressivement comme l’un des profils les plus prometteurs de son club. Champion de France en Ligue 2 avec Auxerre en 2024, le milieu de terrain continue de franchir des paliers et attire logiquement l’attention des recruteurs. Cette saison, il affiche déjà 2 buts et 1 passe décisive, confirmant son potentiel et sa capacité à peser dans le jeu.

En effet, l’Auxerrois se distingue par son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l’avant. Autant de qualités qui correspondent parfaitement aux profils recherchés par plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1.

Lens et Rennes sur le dossier depuis plusieurs mois

Le dossier Danois n’est pas nouveau. Le RC Lens et le Stade Rennais avaient déjà été cités depuis un certain temps, avec l’idée de se positionner si une opportunité de transfert se présente.

Lens, réputé pour sa politique de recrutement intelligente et son développement des jeunes talents, verrait en lui un profil capable de s’intégrer rapidement dans son projet sportif et la philosophie de jeu très intense prônée par Pierre Sage. L’IA avait d’ailleurs inscrit Danois dans la liste des renforts crédibles pour le club artésien cet été. Rennes, de son côté, chercherait également à renforcer son milieu avec des joueurs à fort potentiel.

Mais la concurrence s’est intensifiée. Le LOSC se serait aussi positionné sur le dossier, ce qui pourrait transformer cette piste en véritable bataille entre clubs français lors du prochain mercato. Le club nordiste souhaite continuer à miser sur des joueurs jeunes et à forte valeur de revente, une stratégie qui a souvent porté ses fruits ces dernières années. De son côté, l’OL avait lui aussi été cité dans la course pour tenter d’attirer Danois.

Une concurrence européenne à prévoir

Si les clubs français s’activent, ils devront également composer avec l’intérêt d’équipes étrangères. La progression de Kévin Danois ne passe pas inaperçue sur la scène européenne et certains clubs pourraient rapidement entrer dans la course.

Sous contrat jusqu’en 2029, il est estimé à 10 millions d’euros sur Transfermarkt, et pourrait voir sa valeur grimper rapidement si la concurrence s’intensifie durant l’été. Une chose est sûre : le dossier Danois pourrait bien devenir l’un des feuilletons du prochain mercato en Ligue 1. Et son prix pourrait être un frein pour quelques clubs…