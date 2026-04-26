Paris FC – LOSC (0-1) : grâce à un penalty, les Dogues reviennent à hauteur de l’OL

Le LOSC s’est imposé face au Paris FC au terme d’un match globalement maîtrisé, marqué par du réalisme offensif et une solidité défensive, malgré quelques frayeurs en seconde période.

Dès le début de la rencontre, les Lillois prennent le contrôle du jeu grâce à une forte possession et une bonne maîtrise des transitions. Le bloc parisien, plutôt prudent, subit les offensives des Dogues, emmenées notamment par un Haraldsson très remuant et un Meunier très actif sur son côté. Cette domination territoriale finit par être récompensée à la 26e minute : Romain Perraud obtient un penalty après avoir été fauché dans la surface. Matias Fernandez-Pardo le transforme avec sang-froid, prenant Kévin Trapp à contre-pied pour ouvrir le score (1-0).

En seconde période, le LOSC continue de pousser pour faire le break. Benjamin André se montre dangereux sur corner avec une tête repoussée par Trapp, tandis que Fernandez-Pardo manque de peu le deuxième but en trouvant l’équerre sur une frappe puissante. Malgré ces occasions, Lille ne parvient pas à se mettre définitivement à l’abri.

Le tournant du match intervient à la 72e minute lorsque le Paris FC obtient à son tour un penalty après une main dans la surface. L’occasion de revenir au score est réelle, mais Kebbal manque sa tentative en frappant le poteau, avant de voir le gardien lillois repousser la seconde chance d’un arrêt réflexe décisif.

En fin de match, la tension monte encore d’un cran avec l’expulsion de Pierre Lees-Melou côté parisien pour un mauvais geste lié à la contestation. Réduits et frustrés, les joueurs du PFC ne parviennent pas à revenir, et Lille gère la fin de rencontre pour conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire permet au LOSC de conforter sa 4e place dans une course à la Ligue des Champions qui bat son plein.