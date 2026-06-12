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FRANCE

LOSC : Lille officialise un renfort qui était la priorité de Sage au RC Lens

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 20:20
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Le LOSC a officialisé l’arrivée de Rémy Vercoutre comme entraîneur adjoint en charge des gardiens. Un dossier qui rappelle une vieille ambition de Pierre Sage au RC Lens.

Le LOSC a confirmé ce vendredi la nomination de Rémy Vercoutre au sein du staff technique de l’équipe professionnelle. L’ancien gardien de l’Olympique lyonnais prend désormais en charge l’entraînement des portiers lillois. Une arrivée qui s’inscrit dans le sillage de la nomination de Davide Ancelotti au poste d’entraîneur principal lillois il y a quelques jours.

Mais derrière cette annonce côté Lille, se dessine aussi un écho du passé récent du côté du RC Lens. Lorsque Pierre Sage s’était installé sur le banc du RC Lens l’été dernier, le technicien français avait débarqué avec son adjoint Jamal Alioui, et souhaitait également ramener Rémy Vercoutre, avec qui il avait travaillé à Lyon. Mais la direction artésienne n’avait pas accédé à cette demande, étant donné que Cédric Berthelin occupait déjà le poste.

Pas de Vercoutre à Crystal Palace

Aujourd’hui, Vercoutre rejoint donc un autre club du Nord, le LOSC, dans un rôle clé. Une trajectoire qui illustre la forte cote de l’ancien gardien, reconnu pour son expérience de haut niveau et sa reconversion réussie dans l’encadrement des portiers.

Du côté du RC Lens, Pierre Sage s’apprête à quitter le club, mais il n’emmènera donc pas Vercoutre à Crystal Palace. Dans le derby à distance entre les deux clubs nordistes, cette arrivée pourrait bien ajouter une dimension supplémentaire à la rivalité Lille–Lens, jusque dans les coulisses des staffs techniques.

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