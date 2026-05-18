RC Lens : Cahuzac comme levier pour un renfort attendu depuis l’été dernier par Sage ?

Le RC Lens continue de bâtir son futur staff autour de Pierre Sage. En parallèle de l’arrivée annoncée de Yannick Cahuzac, le nom de Rémy Vercoutre revient avec insistance pour le poste d’entraîneur des gardiens

Le RC Lens prépare un été charnière dans la structuration de son staff technique. Si le dossier Yannick Cahuzac avance sérieusement pour intégrer l’encadrement de Pierre Sage, un autre profil attire l’attention en interne : celui de Rémy Vercoutre pour le secteur des gardiens.

Déjà souhaité l’été dernier, l’ancien portier de l’OL est le sujet principal de discussion des supporters lensois sur X. Avec l’arrivée probable de Cahuzac souhaitée par la direction, celle de Vercoutre pourrait être un deal « gagnant-gagnant » dans le but de satisfaire le coach lensois. Un scénario qui reste tout de même à confirmer par les plus gros médias.

Dans la hiérarchie actuelle, le poste est occupé par Cédric Berthelin, figure du club et entraîneur des gardiens confirmé. L’idée de le voir être remercié serait assez cruelle, à moins que Sage ne compte sur 2 entraîneurs des gardiens.

Un profil expérimenté, mais un dossier toujours ouvert

Ancien gardien professionnel passé notamment par l’OL, Rémy Vercoutre s’est reconverti dans le coaching des gardiens et a déjà travaillé sous les ordres de Pierre Sage. Pour rappel, Vercoutre est actuellement coach des gardiens dans le club de Al-Wasl basé à Dubaï. Son expérience et sa connaissance du haut niveau en font un profil apprécié, mais son arrivée à Lens n’a jamais dépassé le stade des discussions avancées.

Dans le même temps, l’arrivée de Yannick Cahuzac, considéré comme un relais fort de l’identité lensoise dans le vestiaire, est plus proche que jamais. Une double dynamique qui traduirait une volonté claire : renforcer l’encadrement technique avec des profils complémentaires, entre vécu du club et expertise spécifique.

Reste désormais à savoir si le dossier Vercoutre se transformera en opportunité concrète ou s’il restera une piste récurrente, régulièrement évoquée mais jamais concrétisée