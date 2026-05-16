Courtisé au mercato, Mamadou Sangaré (RC Lens, 23 ans) a encore donné plus envie à ses prétendants de passer à l’action cet été.

Mamadou Sangaré continue de faire grimper sa cote. Déjà très observé sur le marché avant l’ouverture du mercato estival, le milieu du RC Lens vient encore d’ajouter un argument énorme à sa montée en puissance cette saison. Et forcément, cela risque de renforcer encore davantage les convoitises autour de lui.

Meilleur récupérateur de L1 dans la moitié adverse !

À seulement 23 ans, Sangaré s’est imposé comme l’une des très belles révélations de Ligue 1 cette année. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 80 récupérations de balle dans la moitié de terrain adverse, le milieu du RC Lens est tout simplement le joueur ayant le plus récupéré haut en Ligue 1 cette saison. Une statistique impressionnante qui illustre parfaitement son activité, son agressivité et son importance dans le pressing lensois.

Mais son impact ne se limite pas au travail défensif. Pour sa première véritable saison dans l’élite, Sangaré affiche également des statistiques offensives très solides avec 3 buts et 4 passes décisives. Une polyvalence extrêmement recherchée aujourd’hui sur le marché européen.

Le RC Lens devant un sacré casse-tête au mercato

Car le profil du milieu du RC Lens coche énormément de cases : volume de course énorme, intensité, récupération haute, capacité à casser des lignes et contribution offensive. Autant d’éléments qui attirent forcément de nombreux clubs. Depuis plusieurs semaines déjà, son nom circule dans différentes cellules de recrutement en France comme à l’étranger. Et plus sa saison avance, plus l’idée d’un gros départ cet été semble crédible. Au RC Lens, le dossier sera forcément surveillé de très près.

Le club artésien sait que Sangaré représente désormais une valeur marchande importante dans un contexte où plusieurs cadres pourraient être sollicités durant le mercato. Et comme souvent chez les Sang et Or, une grosse offre pourrait rapidement faire réfléchir la direction. Surtout qu’après une telle saison en Ligue 1, le joueur semble désormais prêt à franchir un nouveau cap. Reste maintenant à savoir jusqu’où les prétendants seront prêts à aller financièrement pour convaincre Lens de lâcher l’un de ses milieux les plus précieux.