FC Nantes : Thomasson (RC Lens) a ravivé un mauvais souvenir avant son arrivée au Stade Rennais

Si la signature d’Adrien Thomasson représente une petite trahison pour les supporters du FC Nantes, le milieu de terrain a ravivé un souvenir douloureux pour le FCN après la défaite du RC Lens contre le PSG.

Le RC Lens a refermé une page importante de son histoire récente à Bollaert. Battus par le Paris Saint-Germain lors de leur ultime rendez-vous à domicile de la saison, les Sang et Or ont surtout assisté aux adieux d’Adrien Thomasson.

Le milieu de terrain de 32 ans, passé par le FC Nantes entre 2015 et 2018, s’apprête désormais à rejoindre le Stade Rennais. Une petite trahison vécue par certains supporters nantais, surtout vu les propos tenus par le joueur l’été dernier après la signature de Rongier au SRFC. Mais au-delà de l’émotion liée à son départ, une phrase du joueur a particulièrement marqué les esprits côté nantais.

Un souvenir qui fait mal au FC Nantes

Dans ses derniers mots en Sang et Or, Thomasson est revenu sur les moments forts de son aventure lensoise. Et il a notamment insisté sur un épisode précis face à son ancien club :

« Je me souviendrai de ma première rentrée en jeu, de mon premier but avec le club contre le FC Nantes… »

Ce but était en réalité le 3e pour Thomasson avec Lens, qui avait déjà marqué contre Troyes et Brest avant. Face à Nantes, il avait marqué le 2-0 le 19 février 2023, pour ce qui était son tout premier but à Bollaert, avec une victoire 3-1 à la clé.

Une sortie pleine d’émotion à Bollaert

Ce dernier match à domicile a aussi été marqué par une forte charge émotionnelle pour le joueur, très attaché à son passage dans le Nord.

Lens a officialisé la fin de son aventure, et Thomasson a pris le temps de remercier le public de Bollaert, dans une atmosphère de fin de cycle après quatre saisons sous les couleurs sang et or.

Rennes, nouveau chapitre de sa carrière

Après son départ du RC Lens, Thomasson va donc s’engager avec le rival rennais, qui lui offre un nouveau projet en Ligue 1 et une continuité au haut niveau.

Un nouveau défi pour l’ancien Nantais, qui s’apprête à retrouver l’Ouest de la France… mais sous de nouvelles couleurs.