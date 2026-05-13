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FRANCE

FC Nantes : Franck Kita aurait recalé le coach préféré des supporters !

Par Louis Chrestian - 13 Mai 2026, 12:30
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Le nom d’Olivier Pantaloni faisait pourtant largement consensus chez les supporters du FC Nantes ces dernières semaines. Expérimenté, reconnu pour son travail à FC Lorient et capable de reconstruire un projet dans un contexte difficile, le technicien corse semblait cocher énormément de cases pour reprendre le club nantais.

Mais selon les informations dévoilées par Emmanuel Merceron sur X, c’est finalement Franck Kita qui aurait directement mis fin à cette piste.

« FK lui a fermé la porte au nez. »

Une révélation qui provoque déjà énormément de frustration chez les supporters nantais, nombreux à voir en Pantaloni le profil idéal pour reconstruire le FC Nantes après cette saison catastrophique.

Un profil qui cochait toutes les cases pour Nantes

Après son travail remarqué avec Lorient, Olivier Pantaloni disposait pourtant d’une vraie crédibilité pour reprendre un club sous pression.

Habitué aux contextes compliqués, capable de faire progresser des groupes limités et reconnu pour ses qualités humaines, l’entraîneur de 59 ans semblait représenter une option rassurante pour une institution en pleine perte de repères.

Le fait qu’il soit ouvert aussi bien à un projet en Ligue 1 qu’en Ligue 2 renforçait encore davantage son attractivité pour Nantes.

Interrogé récemment sur son avenir après la rencontre entre FC Metz et Lorient, Pantaloni avait d’ailleurs laissé la porte ouverte à toutes les possibilités :

« Je n’ai jamais fermé la porte à rien. J’envisage tout : la possibilité de rester en Ligue 1 et d’entraîner en Ligue 2. »

Des propos qui alimentaient forcément les espoirs autour d’une arrivée à Nantes.

Le FC Metz toujours à l’affût

Du côté du FC Metz, la piste Olivier Pantaloni reste également surveillée de près pour préparer une éventuelle remontée immédiate en Ligue 1 après la relégation des Grenats.

Mais à Nantes, c’est surtout le possible refus de Franck Kita qui concentre aujourd’hui toutes les critiques.

Dans un contexte déjà extrêmement tendu autour de la direction nantaise, voir une piste aussi appréciée des supporters être écartée risque encore d’alimenter la colère autour des Kita.

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