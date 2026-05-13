RC Lens : Will Still en discussions avec un club de Ligue 1

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’aventure de Will Still loin des bancs de Ligue 1 pourrait finalement être très courte. Selon les informations de RMC Sport et du journaliste Fabrice Hawkins, le technicien belge serait désormais en négociations avancées avec le FC Lorient pour succéder à Olivier Pantaloni la saison prochaine.

Une destination qui pourrait surprendre… mais qui rappelle aussi de très mauvais souvenirs au RC Lens.

Lorient a choisi Will Still

Alors que plusieurs rumeurs envoyaient Will Still vers d’autres projets ambitieux comme Toulouse FC, c’est finalement Lorient qui semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Les discussions seraient actuellement en cours entre les différentes parties afin de trouver un accord rapidement.

Après une saison compliquée pour les Merlus, les dirigeants bretons souhaitent lancer un nouveau cycle avec un entraîneur jeune, moderne et capable d’imposer une identité forte.

Le profil de Will Still correspond parfaitement à cette volonté.

🚨 Le FC Lorient a choisi Will Still pour prendre la suite d’Olivier Pantaloni sur le banc des Bretons la saison prochaine.

Négociations en cours entre toutes les parties @RMCsport pic.twitter.com/VDjEgdaYZx — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 13, 2026

Un souvenir douloureux pour Lens

Ce futur rebond de Will Still à Lorient rappelle forcément un épisode marquant de la saison lensoise.

En fin de championnat, le FC Lorient était venu s’imposer 2-1 face au RC Lens dans un match qui avait totalement freiné les Sang et Or dans leur conquête du titre de Ligue 1.

Une défaite qui reste encore aujourd’hui comme l’un des grands tournants de la saison nordiste.

Et désormais, Will Still pourrait justement prendre les commandes de ce club qui avait fait si mal à Lens dans la dernière ligne droite.

Une nouvelle aventure ambitieuse

Après avoir énormément fait parler grâce à son ascension fulgurante ces dernières années, Will Still semble donc prêt à repartir sur un nouveau projet en Ligue 1.

À Lorient, il retrouverait un environnement moins exposé médiatiquement mais avec de vraies ambitions sportives pour rapidement rejouer les premiers rôles.

Reste maintenant à savoir si les négociations iront jusqu’au bout… mais la tendance semble de plus en plus claire.