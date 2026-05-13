ASSE : Didier Santini annonce la couleur avant d’affronter les Verts !

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C’est désormais officiel : Rodez AF affrontera AS Saint-Étienne vendredi lors du Play-Off 2 pour une place dans la course à la montée en Ligue 1 !

Et les Ruthénois ont validé leur qualification au terme d’un scénario complètement fou face au Red Star FC avec une victoire renversante 3-2 à Bauer.

Menés 2-1, les hommes de Didier Santini ont montré un caractère immense pour retourner la situation dans une ambiance électrique. Un match complètement dingue qui confirme une nouvelle fois la saison exceptionnelle réalisée par Rodez.

Rodez continue d’écrire son incroyable histoire

Personne ou presque ne voyait Rodez à ce niveau il y a encore quelques mois. Pourtant, avec le troisième plus petit budget de Ligue 2, le RAF continue de déjouer tous les pronostics.

Portés par une énorme force collective et un état d’esprit irréprochable, les Ruthénois se retrouvent désormais à un match d’un barrage d’accession en Ligue 1.

Une performance XXL pour un club qui n’en finit plus de surprendre cette saison.

Didier Santini face au club de son cœur

L’histoire devient encore plus folle lorsque l’on sait que Didier Santini est un immense supporter de l’ASSE.

Vendredi, le coach ruthénois devra donc tenter de briser les rêves de montée du club qu’il affectionne depuis toujours.

Un scénario forcément particulier pour l’entraîneur de Rodez, qui sait parfaitement l’ampleur du défi qui attend son équipe à Geoffroy-Guichard.

Santini prévient déjà Saint-Étienne

Après la rencontre, Didier Santini s’est montré lucide avant ce choc face aux Verts :

« On sait que ça va être compliqué dans un stade extraordinaire avec un public fantastique. » « On sait qu’ils ont plus de temps de récupération, on n’a que 3 jours mais on va jouer notre va-tout. »

Un discours qui résume parfaitement l’état d’esprit ruthénois : aucun complexe avant de se rendre dans le Chaudron.

Entre la pression immense sur les épaules stéphanoises et l’insouciance totale de Rodez, ce play-off s’annonce déjà explosif.