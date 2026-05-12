ASSE : Kilmer savait tout pour Horneland, le fiasco était annoncé !

Dans son ouvrage Temps additionnel, Bernard Caïazzo est revenu sur les coulisses récentes de l’ASSE avec une analyse sans détour sur Eirik Horneland… dont Kilmer était au courant !

Dans son livre Temps additionnel, Bernard Caïazzo, ex-président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne, dresse un bilan très critique de la période récente du club et n’épargne pas Eirik Horneland, ancien entraîneur des Verts. Selon plusieurs extraits relayés par Peuple Vert, il estime que le technicien norvégien ne présentait pas les garanties nécessaires pour mener l’ASSE vers la montée en Ligue 1.

Horneland, un choix remis en cause

Caïazzo affirme même avoir alerté les nouveaux dirigeants de Kilmer Sports Ventures sur les limites du projet sportif autour de Horneland. Il évoque une inadéquation entre le profil du coach et les objectifs immédiats du club, notamment dans la course à la montée. Pour lui, le changement d’entraîneur intervenu par la suite s’imposait pour relancer une dynamique sportive jugée insuffisante.

Dans ses propos, l’ancien dirigeant insiste sur une analyse à la fois tactique et psychologique, considérant que l’ASSE avait besoin d’un profil plus adapté à l’exigence du championnat.

Montanier plutôt que Horneland

Dans la continuité de son raisonnement, Caïazzo valide l’arrivée de Philippe Montanier, qu’il juge plus expérimenté et mieux armé pour stabiliser un groupe en reconstruction. Cette prise de position s’inscrit dans une vision plus large de restructuration du club, amorcée depuis la reprise par Kilmer Sports.

Un soutien global au projet Kilmer

Au-delà du cas Horneland, Caïazzo se montre globalement favorable à la nouvelle gouvernance incarnée par Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis. Il estime que l’ASSE dispose désormais de moyens financiers solides et d’une structure plus professionnelle, capable de reconstruire durablement le club.

Il reconnaît toutefois que la transition peut encore entraîner des périodes d’instabilité sportive, le temps que le projet prenne pleinement forme.