ASSE : une équipe de Ligue 1 flippe déjà à l’idée de retrouver Saint-Étienne en barrages !

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L’AS Saint-Étienne n’est peut-être pas encore officiellement en Ligue 1… mais certains clubs de l’élite commencent déjà à trembler à l’idée d’affronter les Verts en barrages. Et du côté de Nice, le scénario catastrophe prend de plus en plus d’ampleur.

Après une nouvelle défaite inquiétante face à Auxerre, les Aiglons occupent désormais la 16e place de Ligue 1, synonyme de barrage pour le maintien. Une situation totalement inattendue pour un club qui visait initialement le haut du tableau.

Nice sombre au pire moment

Ce dimanche, Nice a probablement perdu bien plus qu’un simple match. Battus par un concurrent direct dans la course au maintien, les hommes de Claude Puel ont complètement perdu la maîtrise de leur destin.

Pour la première fois de la saison, les Niçois pointent à la place de barragiste… à une seule journée de la fin du championnat.

Et le plus inquiétant reste sans doute le contenu affiché. Après vingt premières minutes intéressantes, les Aiglons se sont totalement écroulés mentalement et physiquement après l’égalisation d’Auxerre.

Morgan Sanson n’a d’ailleurs pas caché son immense frustration après la rencontre :

« On a fait vingt bonnes minutes et puis derrière, il n’y a plus rien eu. »

Même constat du côté de Claude Puel, très agacé par l’attitude de ses joueurs :

« On s’est recroquevillés, on a laissé trop facilement cette équipe revenir. »

Saint-Étienne fait peur avant même les barrages

Et forcément, un nom revient déjà dans toutes les discussions du côté niçois : l’ASSE.

Car si Nice termine barragiste, les Aiglons pourraient devoir affronter Saint-Étienne, Rodez ou le Red Star pour sauver leur place en Ligue 1. Mais parmi ces équipes, ce sont évidemment les Verts qui inquiètent le plus.

Avec Geoffroy-Guichard en fusion, une dynamique impressionnante depuis plusieurs semaines et toute une ville poussée derrière son club, Saint-Étienne représente probablement l’adversaire que personne ne veut croiser.

L’ASSE possède surtout cette expérience et cette pression populaire capables de faire totalement basculer un barrage.

Geoffroy-Guichard, le cauchemar annoncé ?

Du côté de Nice, l’idée d’un déplacement dans un Chaudron incandescent commence sérieusement à inquiéter.

Car contrairement à Metz, déjà condamné, ou à d’autres équipes du bas de tableau, Saint-Étienne arrive avec une dynamique totalement opposée. Les Verts jouent libérés, avec une confiance retrouvée et une montée en puissance évidente dans le sprint final.

Pour beaucoup, l’ASSE ressemble aujourd’hui à l’équipe la plus dangereuse des potentiels barragistes de Ligue 2.

Et Nice le sait parfaitement.

Une dernière journée sous très haute tension

Les Niçois devront désormais battre Metz lors de la dernière journée tout en espérant des faux pas d’Auxerre et du Havre pour éviter les barrages.

Mais même Claude Puel refuse de sous-estimer un FC Metz pourtant déjà condamné :

« Metz n’a plus rien à jouer, ils joueront libérés. Ça ne sera pas facile. »

La pression est donc immense sur les épaules niçoises.

Car en cas de maintien à la 16e place, le spectre d’un duel bouillant face à l’ASSE pourrait rapidement devenir réalité… et du côté de Nice, personne n’a vraiment envie de voir débarquer les Verts en barrages.