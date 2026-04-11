FC Nantes : le vestiaire répond à l’énorme coup de pression d’Halilhodzic

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Vahid Halilhodzic a eu des mots très forts envers ses joueurs avant le déplacement du FC Nantes à Auxerre. Mais manifestement, le message a été reçu 5 sur 5 !

La tension est à son comble du côté du FC Nantes. Après les mots très forts de Vahid Halilhodzic envers ses joueurs, le vestiaire n’a pas tardé à répondre. À l’approche du déplacement décisif sur la pelouse de l’AJ Auxerre, les Canaris affichent un discours combatif. Plus que jamais engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, les Nantais savent qu’ils jouent gros. Et le message du coach semble avoir été entendu.

Mohamed Kaba : “On a l’avenir du club sur notre dos”

Arrivé récemment, Mohamed Kaba s’est rapidement imposé comme un élément important du milieu nantais. À 24 ans, il mesure pleinement l’urgence de la situation :

« Plus on se rapproche de la fin, plus ça devient compliqué. On doit se battre pour gagner, il reste juste à tout donner. »

Lucide, le joueur prêté par US Lecce insiste sur la responsabilité collective :

« On sait que Nantes est un grand club. On a l’avenir de tout le monde sur notre dos. Et pour nous-mêmes, on n’a pas envie de faire descendre le club. »

Habitué à ce type de contexte après son passage à Valenciennes FC, Kaba refuse toutefois de se poser en sauveur :

« Je ne vais pas endosser la cape de Superman. Je suis un joueur normal. On doit s’en sortir tous ensemble. »

Avant d’ajouter un message clé :

« Il ne faut pas jouer avec la peur, mais avec le cœur. »

Nicolas Cozza : “Le match le plus important de la saison”

Même tonalité du côté de Nicolas Cozza, qui n’a pas hésité à qualifier la rencontre face à Auxerre de véritable tournant :

« C’est une finale. Un match à six points. C’est le match le plus important de la saison. »

Le défenseur insiste sur l’aspect mental, déterminant dans ce genre de confrontation :

« L’équipe qui aura le plus envie, le plus faim, va l’emporter. Ce sera un combat physique et mental avant d’être technique. »

Conscient de l’enjeu, il voit dans ce match une possible bascule :

« Une victoire peut nous donner le déclic qu’on cherche depuis le début de la saison. »

Un vestiaire uni face à la pression

Malgré la pression énorme et la situation délicate, le vestiaire nantais affiche une certaine solidarité. Cozza l’assume :

« Aujourd’hui, je ne veux pas parler de mon cas personnel. La chose la plus importante, c’est le FC Nantes. »

Les joueurs restent également à l’écoute de leurs supporters, frustrés par les résultats :

« On comprend leur agacement. On donne tout à chaque match, même si les résultats ne suivent pas toujours. »

À quelques journées de la fin, le FC Nantes joue sa survie. Le coup de pression de Vahid Halilhodzic semble avoir réveillé un groupe conscient de l’urgence.

Reste désormais à transformer ces paroles en actes sur la pelouse d’Auxerre. Car dans ce type de match, une seule vérité compte : gagner.