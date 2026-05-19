FC Nantes : le dossier Christophe Pélissier prend une tournure totalement folle

Le FC Nantes continue d’explorer plusieurs pistes pour trouver son futur entraîneur. Et un nom revient avec insistance ces derniers jours : Christophe Pélissier.
Mais le dossier du technicien de l’AJ Auxerre est loin d’être simple. Entre tensions internes à Auxerre, concurrence venue de Ligue 1 et rêve personnel du coach, l’avenir de Pélissier pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons de l’été.
Christophe Pélissier toujours dans le flou à Auxerre
Malgré un deuxième maintien consécutif en Ligue 1, Christophe Pélissier n’est absolument pas certain de poursuivre l’aventure à Auxerre.
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Selon les informations de L’Équipe, une réunion capitale doit avoir lieu à Pékin dans les prochains jours autour du propriétaire chinois James Zhou. Le président Baptiste Malherbe, le directeur sportif David Wantier et Christophe Pélissier seront présents.
L’objectif : trancher définitivement un conflit interne devenu impossible à gérer.
Une cohabitation devenue impossible
Le principal problème concerne les relations extrêmement tendues entre Christophe Pélissier et le directeur sportif David Wantier.
Toujours selon L’Équipe, leur collaboration ne peut plus durer et le propriétaire devra choisir entre les deux hommes cet été.
Pourtant, Pélissier conserve plusieurs soutiens importants au sein du club bourguignon. Il bénéficie notamment du soutien de Guy Roux, du président Baptiste Malherbe ainsi que d’une grande partie du public auxerrois.
Son licenciement représenterait également un coût important estimé à près de 2 millions d’euros.
Nantes très intéressé… mais pas seul
Cette situation attire forcément plusieurs clubs à la recherche d’un entraîneur expérimenté.
Le FC Nantes suit de près le dossier alors que le club cherche toujours son futur coach après la descente en Ligue 2. Le profil de Pélissier plaît énormément pour sa capacité à stabiliser des groupes sous pression et à obtenir des résultats avec des moyens limités.
Mais Nantes est loin d’être seul sur ce dossier.
Toulouse représente une énorme menace
Le principal danger pour les Canaris pourrait venir du Toulouse FC.
Selon L’Équipe, Christophe Pélissier rêve depuis longtemps d’entraîner le TFC. Un élément qui pourrait forcément peser lourd si le club toulousain décide d’accélérer concrètement sur ce dossier.
Dans le même temps, l’AJ Auxerre prépare déjà potentiellement l’après-Pélissier avec des discussions avancées autour de Will Still.
Nantes attend désormais le verdict
Le FC Nantes reste donc suspendu aux décisions prises du côté d’Auxerre.
Si Pélissier venait à quitter l’AJA, les Canaris pourraient rapidement tenter de passer à l’action pour convaincre un entraîneur réputé capable de gérer des contextes compliqués.
Mais entre la concurrence de Toulouse, l’attachement du coach à certains projets de Ligue 1 et l’incertitude autour de son avenir à Auxerre, le dossier reste encore totalement ouvert.