FC Nantes : le dossier Christophe Pélissier prend une tournure totalement folle

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes continue d’explorer plusieurs pistes pour trouver son futur entraîneur. Et un nom revient avec insistance ces derniers jours : Christophe Pélissier.

Mais le dossier du technicien de l’AJ Auxerre est loin d’être simple. Entre tensions internes à Auxerre, concurrence venue de Ligue 1 et rêve personnel du coach, l’avenir de Pélissier pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons de l’été.

Christophe Pélissier toujours dans le flou à Auxerre

Malgré un deuxième maintien consécutif en Ligue 1, Christophe Pélissier n’est absolument pas certain de poursuivre l’aventure à Auxerre.

Selon les informations de L’Équipe, une réunion capitale doit avoir lieu à Pékin dans les prochains jours autour du propriétaire chinois James Zhou. Le président Baptiste Malherbe, le directeur sportif David Wantier et Christophe Pélissier seront présents.

L’objectif : trancher définitivement un conflit interne devenu impossible à gérer.

Une cohabitation devenue impossible

Le principal problème concerne les relations extrêmement tendues entre Christophe Pélissier et le directeur sportif David Wantier.

Toujours selon L’Équipe, leur collaboration ne peut plus durer et le propriétaire devra choisir entre les deux hommes cet été.

Pourtant, Pélissier conserve plusieurs soutiens importants au sein du club bourguignon. Il bénéficie notamment du soutien de Guy Roux, du président Baptiste Malherbe ainsi que d’une grande partie du public auxerrois.

Son licenciement représenterait également un coût important estimé à près de 2 millions d’euros.

Nantes très intéressé… mais pas seul

Cette situation attire forcément plusieurs clubs à la recherche d’un entraîneur expérimenté.

Le FC Nantes suit de près le dossier alors que le club cherche toujours son futur coach après la descente en Ligue 2. Le profil de Pélissier plaît énormément pour sa capacité à stabiliser des groupes sous pression et à obtenir des résultats avec des moyens limités.

Mais Nantes est loin d’être seul sur ce dossier.

🚨 𝗨𝗡 𝗝𝗘𝗨 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗜𝗦𝗘𝗦 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗦'𝗔𝗠𝗢𝗥𝗖𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗔𝗨𝗫𝗘𝗥𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗟𝗢𝗨𝗦𝗘 ! 🤯🤯



Malgré un contrat courant jusqu'en 2027, Christophe Pélissier pourrait quitter l'AJA pour rejoindre Toulouse, son club de cœur, tandis qu'Auxerre étudie… pic.twitter.com/eEklP4SCwe — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 19, 2026

Toulouse représente une énorme menace

Le principal danger pour les Canaris pourrait venir du Toulouse FC.

Selon L’Équipe, Christophe Pélissier rêve depuis longtemps d’entraîner le TFC. Un élément qui pourrait forcément peser lourd si le club toulousain décide d’accélérer concrètement sur ce dossier.

Dans le même temps, l’AJ Auxerre prépare déjà potentiellement l’après-Pélissier avec des discussions avancées autour de Will Still.

Nantes attend désormais le verdict

Le FC Nantes reste donc suspendu aux décisions prises du côté d’Auxerre.

Si Pélissier venait à quitter l’AJA, les Canaris pourraient rapidement tenter de passer à l’action pour convaincre un entraîneur réputé capable de gérer des contextes compliqués.

Mais entre la concurrence de Toulouse, l’attachement du coach à certains projets de Ligue 1 et l’incertitude autour de son avenir à Auxerre, le dossier reste encore totalement ouvert.