Ligue 1 : Monaco prend un point contre Auxerre et offre une excellente nouvelle au RC Lens

L’AS Monaco a concédé un match nul spectaculaire (2-2) face à AJ Auxerre lors de la 30e journée de Ligue 1. Un résultat qui offre une excellente nouvelle au RC Lens.

Monaco a pourtant dominé le début de match, mais Auxerre s’est montré beaucoup plus efficace. Kévin Danois a ouvert le score d’une volée (11e), avant que Lassine Sinayoko ne profite d’une erreur du gardien Lukáš Hrádecký pour doubler la mise (33e). Les Bourguignons menaient logiquement 2-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, Monaco a réagi rapidement. Ansu Fati a réduit l’écart (56e), puis Folarin Balogun a égalisé sur penalty trois minutes plus tard (59e). Malgré plusieurs occasions en fin de match, les Monégasques n’ont pas réussi à prendre l’avantage.

Résultat final : 2-2, et Monaco perd deux points dans la course à l’Europe, tandis qu’Auxerre obtient un point important pour le maintien. Un résultat qui fait les affaires de l’OM et du LOSC, mais aussi du RC Lens, qui voit son retour en Europe via le top 6 quasi officialisé. En effet, si Monaco prend 12 points sur 12 d’ici la fin du championnat, ils termineraient avec 62 points, soit le total de Lens actuellement. Sachant que le club artésien compte +28 de goal average, contre +7 pour Monaco.