La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé de toutes parts en vue du mercato estival, Mason Greenwood (24 ans) a confié à un joueur du Stade Rennais ses envies.

L’avenir de Mason Greenwood est l’un des grands dossiers de l’été à l’OM. Auteur d’une deuxième saison remarquée sous les couleurs olympiennes, l’attaquant anglais suscite l’intérêt de nombreux clubs prêts à passer à l’action lors du mercato. Face aux spéculations grandissantes, une révélation inattendue est venue éclairer la situation ces dernières heures.

Une discussion qui fait parler

Invité sur les ondes de Maritima, le créateur de contenus marseillais Johan Racha a raconté une scène survenue après la rencontre entre l’OM et le Stade Rennais au Vélodrome lors de la dernière journée de championnat (3-1). À cette occasion, Greenwood a échangé son maillot avec un joueur breton. Une discussion s’est alors engagée et l’attaquant marseillais aurait évoqué son ressenti concernant sa situation actuelle.

Selon les propos rapportés par Johan Racha, Greenwood aurait expliqué que sa famille se sent parfaitement intégrée à Marseille. Un élément loin d’être anodin alors que l’environnement familial joue souvent un rôle majeur dans les décisions de carrière des joueurs de haut niveau.

L’OM a marqué Greenwood

Toujours selon ce témoignage, l’ancien joueur de Manchester United serait lui-même très heureux dans la cité phocéenne. Mieux encore, il ressentirait une certaine reconnaissance envers le club qui lui a permis de relancer sa carrière au plus haut niveau. Après une période particulièrement compliquée en Angleterre, l’OM lui a offert l’opportunité de retrouver de la stabilité et d’exprimer à nouveau son talent. Cette gratitude pèserait aujourd’hui dans sa réflexion concernant la suite de son parcours.

Pour autant, l’avenir du crack de l’OM n’est pas verrouillé puisque n’exclurait pas un départ en cas d’offre exceptionnelle. L’attaquant n’aurait aucune intention d’entrer en conflit avec sa direction et considérerait qu’un transfert majeur permettrait également à l’OM de récupérer une somme importante après lui avoir fait confiance. Autrement dit, le joueur serait favorable à une continuité à Marseille, mais resterait à l’écoute si une opportunité sportive et financière hors norme se présentait.

L’OM garde la main

Cette sortie a le mérite de clarifier partiellement le dossier. Contrairement à certaines rumeurs évoquant un départ déjà programmé, Greenwood semble aujourd’hui épanoui à Marseille et ne pousserait pas pour quitter le club. Pour les dirigeants olympiens, le message est plutôt rassurant. L’OM conserve la maîtrise du dossier et pourra aborder le mercato avec une position de force.

Reste désormais à savoir si un prétendant sera prêt à formuler une offre suffisamment importante pour faire évoluer la situation. Car si Greenwood paraît heureux sur la Canebière, son excellente saison continue d’attirer les convoitises aux quatre coins de l’Europe.