OM : une première offre arrive pour Mason Greenwood, elle est faramineuse !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le feuilleton Mason Greenwood s’accélère sérieusement. Alors que l’Olympique de Marseille doit vendre cet été pour répondre aux exigences financières et satisfaire la DNCG, l’attaquant anglais pourrait bien être le premier gros dossier à faire basculer le mercato phocéen. Et pas n’importe comment.

Selon la presse italienne, l’AS Roma prépare une première offre pour l’ancien joueur de Manchester United. Montant évoqué : 40 millions d’euros, avec des bonus. Une proposition déjà très importante, mais encore inférieure aux attentes de l’OM, qui espère tirer le meilleur prix possible d’un joueur auteur d’une saison XXL sous le maillot marseillais.

La Roma passe à l’action pour Greenwood

Depuis plusieurs jours, l’intérêt de l’AS Roma pour Mason Greenwood prend de l’épaisseur. Le club italien, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, souhaite renforcer son secteur offensif et a fait de l’attaquant de l’OM une priorité.

La semaine dernière, la presse italienne révélait déjà que Greenwood aurait une préférence pour la Roma. Son père se serait même entretenu avec les dirigeants romains, preuve que le dossier est bel et bien lancé. Désormais, les choses deviennent concrètes : la Louve prépare une première proposition de 40 millions d’euros, bonus compris.

Un signal fort envoyé à l’OM, même si Pablo Longoria et Mehdi Benatia savent parfaitement que la valeur de leur joueur peut encore grimper.

L’OM veut faire monter les enchères

Marseille n’a aucun intérêt à se précipiter. Mason Greenwood sort d’une saison remarquable avec 26 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes et qui attirent forcément du monde.

Outre la Roma, plusieurs clubs de Serie A seraient également attentifs à sa situation. De son côté, Fenerbahçe est aussi entré dans la danse, avec plusieurs candidats à la présidence du club turc qui rêveraient d’en faire une tête d’affiche. Cette concurrence est une excellente nouvelle pour l’OM.

Plus il y aura de clubs intéressés, plus Marseille pourra espérer faire grimper le prix.

Une vente à 50M€ espérée par Marseille

Si la Roma prépare une offre à 40 millions d’euros plus bonus, l’OM espère beaucoup plus. Depuis plusieurs jours, un montant de 50 millions d’euros est évoqué, avec d’éventuels bonus en supplément. En Italie, certains médias parlent même de 55 millions d’euros, voire davantage.

Et pour cause : Marseille doit reverser 40% du prix de revente à Manchester United. Cela signifie que chaque million négocié au-dessus de l’offre initiale compte énormément pour les finances olympiennes. L’OM veut donc maximiser cette vente, d’autant que Greenwood représente aujourd’hui l’un des actifs les plus importants de l’effectif.

À 50 millions d’euros, le club phocéen signerait tout simplement la plus grosse vente de son histoire.

Un record historique dans le viseur

Si Mason Greenwood venait à partir pour 50 millions d’euros, il deviendrait le transfert sortant le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Il dépasserait ainsi Michy Batshuayi, vendu à Chelsea pour 39 millions d’euros, et Didier Drogba, transféré également vers Chelsea pour 38,5 millions d’euros.

Un symbole fort pour l’OM, qui a souvent eu du mal à bien vendre ses meilleurs joueurs. Cette fois, le club marseillais tient une opportunité rare : transformer une saison individuelle exceptionnelle en opération financière majeure.

Dans un mercato où l’OM a besoin de liquidités, une telle vente pourrait changer beaucoup de choses.

Il Tempo : Mason #Greenwood est la priorité de la Roma sur le mercato, les premières discussions ont démarré avec l’OM. La volonté est de faire baisser le prix de 50M initialement fixé. Gasperini adore le profil de l’attaquant et estime qu’il s’agirait d’un transfert déterminant… pic.twitter.com/CqQ5RJlU2H — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) June 4, 2026

Gasperini pousse pour son arrivée

À Rome, Mason Greenwood plaît énormément à Gian Piero Gasperini. Le nouvel entraîneur de la Louve aurait demandé à ses dirigeants d’accélérer sur ce dossier, qu’il considère comme prioritaire. Son profil technique, sa capacité à marquer, à créer et à évoluer dans plusieurs zones offensives correspondent parfaitement à ce que recherche le coach italien.

Selon plusieurs médias transalpins, la Roma proposerait un salaire d’environ 4,5 millions d’euros par an au joueur, ainsi qu’un contrat pouvant courir jusqu’en 2031. Si un accord avec Greenwood semble possible, le plus dur reste encore à faire : convaincre l’OM.

Et sur ce point, Marseille ne compte pas faire de cadeau.

Les bonnes relations entre l’OM et la Roma peuvent aider

Un élément pourrait toutefois faciliter les discussions : les bonnes relations entre l’Olympique de Marseille et l’AS Roma. Les deux clubs ont récemment échangé autour du transfert de Robinio Vaz, et la présence de Federico Balzaretti, ancien de la Roma aujourd’hui à Marseille, pourrait également fluidifier les négociations.

Mais cela ne changera pas la position de l’OM sur le fond. Marseille veut vendre, oui, mais pas brader. Greenwood a réalisé une très grosse saison, son marché est actif, et les dirigeants olympiens savent qu’ils ont une carte forte entre les mains.

La première offre romaine pourrait donc être seulement le début d’un bras de fer.

Greenwood, le dossier qui peut lancer le mercato de l’OM

Pour l’OM, le départ de Mason Greenwood pourrait être douloureux sportivement, mais décisif financièrement. Avec une vente record, Marseille aurait de quoi répondre aux exigences de la DNCG, alléger sa situation économique et dégager des moyens pour reconstruire un effectif compétitif.

La Roma est la première à passer concrètement à l’action, mais elle devra probablement revoir son offre à la hausse. Entre l’intérêt de la Serie A, la menace Fenerbahçe et les exigences marseillaises, le feuilleton Greenwood est loin d’être terminé.

Une chose est sûre : si l’OM parvient à vendre son attaquant autour de 50 millions d’euros, le club phocéen frappera un grand coup sur le marché. Et cette fois, Marseille pourrait enfin réaliser une vente à la hauteur de son talent.