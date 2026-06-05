Bruno Genesio est à deux doigts de signer son contrat sur le banc de l’OM et il ne viendra pas seul à Marseille.

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM ne semble plus faire beaucoup de doute. Choisi pour succéder à Habib Beye après une fin de saison jugée insuffisante par les dirigeants marseillais, le technicien s’apprête à lancer un nouveau cycle dans la cité phocéenne. Et comme souvent avec les entraîneurs de son profil, il ne viendra pas seul.

Un staff déjà bien identifié à l’OM

Selon RMC Sport, plusieurs membres de son entourage professionnel devraient l’accompagner dans cette aventure marseillaise. On retrouve notamment ses adjoints Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet, deux hommes de confiance qui l’ont suivi lors de ses précédentes expériences. Autre présence attendue : Nicolas Dehon, spécialiste reconnu du travail des gardiens de but, qui devrait également intégrer l’organigramme technique olympien.

Un nom encore tenu secret

Mais toujours d’après la radio sportive, le staff de Genesio pourrait compter un autre renfort dont l’identité n’a pas encore filtré. Pour l’heure, aucune information précise n’a émergé concernant ce collaborateur mystère, ce qui alimente déjà les spéculations autour du futur organigramme marseillais. Cette arrivée pourrait concerner un préparateur physique, un analyste vidéo ou encore un adjoint spécialisé dans un secteur précis du jeu.

Un contrat 2+1 pour Genesio

Au-delà des noms, c’est surtout une nouvelle méthode qui doit s’installer à Marseille. Les dirigeants de l’OM souhaitent construire un projet plus stable et permettre à Bruno Genesio de travailler dans la durée. Dans cette optique, le futur entraîneur devrait signer un contrat de deux ans, accompagné d’une année supplémentaire en option.