OM : un ancien Lensois inclus dans le deal Mason Greenwood ?

Le dossier Mason Greenwood continue d’agiter le mercato de l’Olympique de Marseille. Alors que l’AS Roma a entamé des discussions avec l’entourage du joueur, une première offre pourrait rapidement arriver sur la table des dirigeants marseillais. Mais à Marseille, une proposition de 40 millions d’euros plus bonus ne devrait clairement pas suffire.

L’OM attend beaucoup plus pour son attaquant anglais, auteur d’une grosse saison sous le maillot olympien. Et du côté des supporters, une idée commence à faire son chemin : pourquoi ne pas inclure un joueur dans le deal ? Un nom revient avec insistance dans les discussions : Neil El Aynaoui, l’ancien milieu du RC Lens, aujourd’hui très apprécié pour son profil.

La Roma prépare son offensive pour Greenwood

Mason Greenwood est aujourd’hui l’un des dossiers les plus chauds du mercato marseillais. L’AS Roma avance ses pions et une première offre estimée à 40 millions d’euros plus bonus pourrait bientôt être transmise à l’OM.

Mais cette proposition ne devrait pas faire trembler les dirigeants olympiens. Marseille sait que son joueur possède une valeur importante sur le marché, d’autant plus après sa saison réussie. Le club phocéen espère plutôt obtenir une somme comprise entre 45 et 50 millions d’euros, afin de réaliser une vente majeure et de renforcer ses finances.

Dans ce contexte, l’OM pourrait être tenté de faire monter les enchères, surtout si la Roma insiste réellement pour boucler le dossier.

Un joueur inclus dans le deal ?

C’est là qu’une idée intéressante commence à émerger chez les supporters marseillais. Plutôt que de négocier uniquement sur un montant fixe, l’OM pourrait demander à l’AS Roma d’inclure un joueur dans l’opération.

Cette formule permettrait à Marseille de récupérer une grosse somme d’argent, tout en comblant immédiatement un besoin sportif. Et le nom qui séduit particulièrement les fans olympiens est celui de Neil El Aynaoui.

L’ancien joueur du RC Lens possède un profil qui coche plusieurs cases : volume de jeu, impact au milieu, capacité à se projeter, intensité et marge de progression. Autant de qualités qui pourraient faire du bien à un entrejeu marseillais qui manque aujourd’hui de garanties.

Neil El Aynaoui, le profil qui plaît aux supporters

Neil El Aynaoui n’est pas un nom choisi au hasard. Le Marocain a laissé une belle image en Ligue 1, notamment par sa capacité à exister dans l’intensité et à apporter de l’équilibre au milieu de terrain. Pour beaucoup de supporters de l’OM, son arrivée serait une vraie bonne idée dans le cadre d’un deal avec la Roma.

Marseille a besoin de se renforcer au milieu, un secteur aujourd’hui considéré comme l’un des chantiers prioritaires de l’effectif. Dans cette logique, intégrer El Aynaoui dans les négociations pour Greenwood aurait du sens sur le papier.

L’OM perdrait un joueur offensif majeur, mais récupérerait un renfort au milieu tout en touchant une somme conséquente. Un compromis qui pourrait séduire si la Roma accepte d’ouvrir la porte.

Si c'est le montant de l'offre d'ouverture, je ne vois pas la finale dépasser 55 plaques tout compris.



45/50 + El Aynaoui, j'y pense. https://t.co/1mz80ShQzE — MB (@MarwanBelkacem) June 4, 2026

Un package global à plus de 70 millions d’euros ?

Si l’OM parvenait à obtenir entre 45 et 50 millions d’euros, en plus de Neil El Aynaoui, l’opération prendrait une dimension énorme. Le milieu marocain est évalué à 23 millions d’euros par Transfermarkt. Sur le papier, le package global dépasserait donc largement les 70 millions d’euros.

Une telle opération serait évidemment spectaculaire pour Marseille. Financièrement, elle permettrait au club de valoriser au maximum le départ de Mason Greenwood. Sportivement, elle offrirait aussi une réponse immédiate à un besoin identifié dans l’effectif.

Reste évidemment une question majeure : la Roma serait-elle prête à inclure Neil El Aynaoui dans l’opération ? Pour l’instant, il s’agit surtout d’un souhait exprimé par de nombreux supporters marseillais. Mais dans un mercato où les montages financiers peuvent vite devenir complexes, cette idée pourrait avoir de quoi alimenter les discussions.

L’OM doit jouer serré dans ce dossier

Marseille n’a pas intérêt à céder trop vite. Mason Greenwood représente l’un des plus gros actifs de l’effectif, et son départ doit permettre au club de réaliser une opération très avantageuse. Si la Roma veut vraiment l’Anglais, elle devra se rapprocher des exigences marseillaises.

L’idée d’un joueur inclus dans le deal pourrait donc devenir une arme de négociation. Plutôt que de simplement refuser une première offre jugée insuffisante, l’OM pourrait tenter d’obtenir un montage plus global, plus ambitieux et plus utile sportivement.

Dans cette hypothèse, Neil El Aynaoui apparaît comme un nom particulièrement séduisant pour les supporters.

Greenwood peut rapporter gros à Marseille

Le feuilleton Greenwood est encore loin d’être terminé. La Roma avance, l’OM attend une offre plus solide, et les supporters imaginent déjà un deal XXL qui permettrait à Marseille de faire coup double : vendre très cher son attaquant et renforcer son milieu de terrain.

Inclure Neil El Aynaoui dans l’opération serait un scénario ambitieux, presque idéal sur le papier. Reste à savoir si la Roma acceptera de discuter sur cette base. Une chose est sûre : si l’OM parvient à récupérer un chèque important et un joueur coté à plus de 20 millions d’euros, le départ de Mason Greenwood pourrait se transformer en énorme coup de maître.