En vacances, Luis Enrique peut compter sur un Luis Campos déchaîné pour constituer un onze béton au PSG la saison prochaine.

Le PSG n’a visiblement pas l’intention de s’endormir sur ses lauriers. Alors que les joueurs profitent de leurs vacances et que Luis Enrique recharge les batteries, les réflexions se poursuivent en coulisses pour préparer la prochaine saison.

Selon les informations de PSGInside-Actus, le club parisien aurait déjà défini les contours de ce qui serait considéré comme un mercato parfait. Une feuille de route ambitieuse qui pourrait profondément transformer l’effectif parisien.

Six recrues dans le viseur du PSG

Toujours selon cette source, six joueurs figureraient actuellement parmi les priorités du club. Le PSG souhaiterait recruter le gardien Mile Svilar afin de renforcer la concurrence dans les buts. En défense centrale, le nom de Joël Ordóñez reviendrait avec insistance. Au milieu de terrain, les dirigeants suivraient trois profils particulièrement prometteurs : Alexei Batrakov, Ayyoub Bouaddi et Maghnes Akliouche. Enfin, en attaque, Paris surveillerait de près Eli Junior Kroupi, considéré comme l’un des grands espoirs du football français.

Réunir ces six joueurs représenterait toutefois un défi financier considérable. Les différentes opérations pourraient approcher les 250 millions d’euros selon les estimations actuelles. Un montant qui rappellerait les grandes campagnes de recrutement parisiennes des années précédentes. D’autant que les clubs vendeurs savent parfaitement que le PSG dispose d’importants moyens financiers, ce qui a souvent tendance à faire grimper les prix lors des négociations.

Le PSG de demain se dessine

Au-delà des montants, c’est surtout le profil des joueurs ciblés qui interpelle. La plupart sont jeunes, à fort potentiel et possèdent encore une importante marge de progression. Une stratégie qui correspond parfaitement à la philosophie de Luis Enrique, reconnu pour sa capacité à développer les jeunes talents et à les faire franchir un cap. Le technicien espagnol du PSG a déjà démontré cette saison qu’il privilégiait les joueurs capables de s’inscrire dans un projet à long terme plutôt que les recrutements de prestige sans vision d’avenir. Si ces six recrues rejoignaient effectivement Paris, plusieurs secteurs de jeu seraient renforcés en profondeur.

Le poste de gardien bénéficierait d’une concurrence accrue, la défense centrale gagnerait en densité et le milieu de terrain disposerait de plusieurs options supplémentaires pour accompagner les cadres déjà présents. Surtout, l’arrivée de talents comme Akliouche, Bouaddi ou Kroupi permettrait au PSG de préparer l’avenir tout en conservant un très haut niveau de compétitivité immédiate. Pour l’instant, il ne s’agit encore que d’un scénario idéal imaginé par les décideurs parisiens. Mais une chose est certaine : le PSG semble déjà travailler activement à la construction de son prochain cycle. Et quand on voit la qualité des profils ciblés, le futur onze de Luis Enrique a de quoi faire saliver les supporters… et inquiéter les adversaires.