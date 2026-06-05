ASSE : Larsonneur et Le Cardinal au beau milieu d’une guerre des clans, un membre du staff pointé du doigt

Une guerre des clans ferait rage à l’ASSE, avec au beau milieu Julien Le Cardinal et Gautier Larsonneur.

L’ASSE n’est pas remontée en Ligue 1 malgré son budget XXL, les supporters demandent du changement mais Larry Tanenbaum et Kilmer Sports prônent la stabilité. Dans un Space sur ses réseaux, Mohamed Toubache-Ter est revenu sur l’actualité des Verts et il a notamment évoqué le cas de Gautier Larsonneur, pris en grippe par les supporters ces dernières semaines et montré du doigt pour ses performances mais surtout pour ses virées nocturnes.

Un souci avec l’entraîneur des gardiens ?

« Ce qui se dit sur Larsonneur est faux. Ce qui est vrai, c’est qu’il y a deux ou trois joueurs avec qui il ne s’entend pas. Je l’ai eu récemment. Il m’a parlé de sa boulette contre Troyes, il assumait à 100%, il n’en avait pas dormi de la nuit. Il n’a pas fait une mauvaise saison, j’en ai parlé avec plusieurs spécialistes de ce poste si particulier. En revanche, il y a un vrai problème avec le poste d’entraîneur des gardiens à Saint-Etienne. Et si les entraînements ne te satisfont pas, il faut le dire ! » Jean-François Bédénik, prolongé l’été dernier en même temps que Larsonneur, appréciera…

La sortie de Le Cardinal aurait été peu appréciée

Mohamed Toubache-Ter, qui n’a donc pas caché sa proximité avec Larsonneur, a également évoqué le cas de Julien Le Cardinal, qui avait évoqué au soir de la défaite à Nice (1-4), en barrage retour, vendredi dernier, un « manque de professionnalisme » et « un manque d’entrain » du groupe stéphanois. « C’est très clanique à l’ASSE. Les mecs ne s’apprécient pas. Quand tu vois qu’un type qui n’est arrivé qu’au Mercato d’hiver se permet des déclarations tonitruantes sur le manque de professionnalisme, mais qui es-tu ? Je sais que sa sortie n’a pas été appréciée par la direction, par le vestiaire non plus. Le Cardinal, c’est un joueur que j’adore, il a joué à Bastia. Mais ses déclarations sont hors sol. Tout comme celles de Larsonneur d’ailleurs. A Saint-Etienne, le chantier est énorme. Les dirigeants ne feront aucun cadeau à des joueurs comme Stassin et Davitashvili. Je suis très inquiet car ceux qui trinquent, ce sont les supporters. »