Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après avoir prolongé à l’ASSE et fait l’objet d’un prêt au Pau FC dans la foulée, Axel Dodote (19 ans) pourrait voir cette opération remise en question…

À peine prolongé par l’ASSE puis prêté au Pau FC, Axel Dodote pourrait voir son avenir bouleversé par une décision venue du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Le TAS refuse de lever l’interdiction à Pau

Selon Romain Molina, le TAS n’a pas suspendu l’interdiction de recrutement qui frappe actuellement le Pau FC. Pourtant, le club de Ligue 2 avait déjà officialisé plusieurs recrues ces dernières semaines. Problème : ces joueurs ne peuvent toujours pas être enregistrés officiellement tant que la procédure n’est pas terminée.

Pau attend désormais la décision définitive du TAS dans le litige qui l’oppose à Mouhamed Diouf, une affaire dans laquelle la somme due au joueur n’aurait toujours pas été réglée.

Axel Dodote concerné à l’ASSE ?

Cette situation soulève naturellement des interrogations autour d’Axel Dodote. Fraîchement prolongé par l’ASSE avant d’être prêté dans la foulée au Pau FC afin de poursuivre sa progression, le défenseur de 19 ans pourrait voir son prêt perturbé si le club béarnais demeure dans l’impossibilité d’enregistrer ses nouvelles recrues.

Le compte spécialisé La Mise au Vert s’est d’ailleurs interrogé sur X : « De quoi remettre en question le prêt d’Axel Dodote ? Affaire à suivre. » Pour l’heure, aucune décision officielle n’a été prise concernant le prêt du jeune Stéphanois. L’ASSE suit évidemment le dossier avec attention, en attendant que le TAS rende son verdict définitif. Si la sanction venait à être confirmée, les Verts pourraient être contraints de trouver une nouvelle solution pour offrir du temps de jeu à leur prometteur défenseur.