ASSE : Les Verts à l’aube d’une saison exceptionnelle, Bernauer en est convaincu !

L’AS Saint-Étienne continue son départ canon. Samedi soir, les Verts ont signé une cinquième victoire en cinq journées de Ligue 2 en dominant Montpellier (3-1) dans un Geoffroy-Guichard incandescent. Pour le retour des deux kops, le Chaudron a retrouvé son âme, son bruit… et une équipe qui donne déjà de sérieuses raisons d’y croire. Maxime Bernauer le ressent : quelque chose de spécial est peut-être en train de naître dans le Forez.

Cinq matches, cinq victoires. Le début de saison de l’ASSE est tout simplement parfait. Et ce succès face à Montpellier (3-1) a sans doute encore un peu plus marqué les esprits que les précédents. Parce que le MHSC avait des arguments à faire valoir, mais aussi parce que les Verts retrouvaient un Geoffroy-Guichard au grand complet, avec le retour des Magic Fans et des Green Angels.

Dans une ambiance des grands soirs, les hommes de Ian Cathro n’ont pas déçu. Pourtant, Montpellier a longtemps montré pourquoi il faisait partie des principaux candidats à la montée. Bien organisés, à l’aise techniquement et capables de confisquer le ballon par séquences, les Héraultais ont posé des problèmes aux Stéphanois.

Bernauer avait montré la voie

C’est Maxime Bernauer qui avait débloqué la situation d’une superbe volée sur un centre d’Irvin Cardona. Mais Meddah, servi par Mukiele, avait rapidement remis les deux équipes à égalité. À 1-1 à la pause, tout restait donc à faire.

Et comme quelques jours plus tôt à Dijon (3-2), l’ASSE a su accélérer au bon moment. Augustine Boakye, déjà auteur du but de la victoire en Bourgogne, a récidivé avec un missile du gauche. Puis Joshua Duffus, sorti du banc, a mis fin au suspense d’une frappe puissante, sur une deuxième passe décisive de Cardona.

Au-delà de ces trois buts, tous plus beaux les uns que les autres, c’est surtout l’impression collective laissée par les Verts qui interpelle. L’équipe de Cathro semble déjà avoir acquis une vraie force. Elle sait souffrir sans paniquer, elle presse ensemble et elle est capable de faire basculer les rencontres lorsque son adversaire commence à faiblir.

« On est en train de prouver à tout le monde qu’on est une équipe. On presse ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble. Même dans les périodes plus difficiles, on voit que les joueurs travaillent ensemble. C’est quelque chose qui me plaît », s’est félicité Cathro.

« Il y a quelque chose qui se dégage dans cette équipe »

Maxime Bernauer partage totalement ce constat. Et le défenseur, buteur samedi soir, est même allé plus loin en évoquant un sentiment assez rare dans sa carrière.

« L’état d’esprit est vraiment bon depuis le début de la saison et ça se voit sur le terrain. On avait à cœur de faire un gros match ce soir et de gagner. Pour la première du coach devant un stade plein, il fallait vraiment lui offrir une soirée victorieuse. C’est chose faite. Franchement, il y a quelque chose qui se dégage dans cette équipe. C’est l’une des premières fois depuis que je joue au football que je ressens ça. »

Des mots forts. Très forts même. Ils témoignent de la confiance qui habite actuellement un groupe profondément remanié cet été mais qui semble avoir trouvé très vite une alchimie.

Bernauer ne veut toutefois pas s’enflammer : « Il faut qu’on continue dans cette direction, tout en restant très froids et lucides. Ce n’est que cinq matches. On en parle beaucoup parce qu’on en a gagné cinq d’affilée, mais la saison est encore très, très longue. »

Le message rejoint celui de Cathro. L’ASSE n’a encore rien gagné. Mais avec quinze points sur quinze, une dynamique impressionnante, des recrues déjà performantes, un groupe qui vit bien et un Chaudron qui a retrouvé toute sa ferveur, tous les voyants sont au vert. Et si Bernauer dit vrai, cette saison pourrait bien être beaucoup plus qu’une simple course à la remontée. Elle pourrait devenir exceptionnelle. Une saison que l’ASSE a débuté à la première place. Un fauteuil de leader qu’elle pourrait bien conserver jusqu’au bout, en

continuant de la sorte.