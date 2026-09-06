PSG : Paris a bouclé un énorme coup à 20 millions d’euros

Le PSG a sécurisé l’avenir de Luis Enrique jusqu’en 2030, avec une énorme revalorisation salariale qui pourrait porter ses revenus annuels à environ 20 millions d’euros.

Le PSG a frappé fort. Après plusieurs mois de discussions, le club parisien a officiellement prolongé Luis Enrique jusqu’en 2030, confirmant sa volonté de poursuivre avec l’entraîneur espagnol, devenu l’un des hommes forts du projet parisien.

Et cette prolongation s’accompagne d’une très grosse revalorisation. Selon les estimations rapportées par L’Équipe, Luis Enrique pourrait désormais toucher environ 20 millions d’euros bruts par saison, contre près de 12 millions auparavant. Soit une hausse d’environ 8 millions d’euros par an.

Luis Enrique, le choix fort du PSG

Cette confiance n’a rien d’anodin. Depuis son arrivée à Paris en 2023, Luis Enrique a profondément transformé le PSG et est devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec 13 trophées, dont deux Ligues des champions consécutives.

Le PSG lui offre donc un contrat XXL pour continuer à écrire l’histoire du club. Et avec un engagement jusqu’en 2030, la question est forcément sur toutes les lèvres : combien de Ligues des champions Luis Enrique aura-t-il remportées avec Paris au moment de son départ ?

Deux sont déjà au compteur. Trois ? Quatre ? Voire davantage ? Une chose est certaine : le PSG mise très gros sur son entraîneur espagnol.