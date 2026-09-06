PSG : Luis Enrique défie la crise avec un pari sur le titre

Battu par l’AS Monaco au Parc des Princes (1-2), le PSG reste sur quatre matchs consécutifs sans victoire et accuse déjà sept points de retard sur le leader. Une situation qui n’entame pourtant pas la confiance de Luis Enrique et de ses joueurs.

Luis Enrique refuse de céder au doute

On vous en parlait samedi : Luis Enrique avait désamorcé les polémiques Digne et Dembélé après le revers contre Monaco. L’entraîneur du PSG a également profité de sa conférence de presse pour afficher une confiance intacte malgré la mauvaise série parisienne.

« Vous voulez parier qui va être champion à la fin du championnat ? On peut parier », a lancé le technicien espagnol au sujet des sept points de retard du PSG. « On va chercher à rectifier ça le plus vite possible », a-t-il ajouté, selon la retranscription de CulturePSG.

Interrogé sur les sept points de retard du PSG, Luis Enrique affiche sa confiance : « Si vous voulez parier sur le champion, on peut parier ! » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096131218916139123

Quatre matchs sans gagner, mais aucune panique

Paris n’a plus gagné depuis le 12 août et son succès contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe (2-1). Avec quatre rencontres sans victoire et son pire départ en championnat depuis la saison 2012-2013, le double champion d’Europe en titre traverse une période délicate sur le plan comptable.

Joao Neves reste pourtant sur la même ligne que son entraîneur. Le Portugais rappelle que le PSG avait déjà connu des débuts de saison poussifs avant de tout gagner. Lucas Hernandez assure également rester confiant envers son équipe et son coach.

La Ligue des Champions pour repartir

Luis Enrique estime que ses joueurs « avaient mérité amplement la victoire » contre Monaco, malgré les deux buts encaissés sur les deux frappes cadrées adverses. À ses yeux, cette défaite reste un accident plus qu’un signal inquiétant.

Le PSG tentera désormais de relancer sa saison mercredi face au Slovan Bratislava, lors de la première journée de Ligue des Champions. Une compétition qualifiée de « préférée » par Joao Neves et dans laquelle Paris a déjà trouvé son unique victoire officielle de la saison.