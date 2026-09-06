FC Nantes : Trois gardiens émergent pour répondre à l’urgence !

Touché par la blessure d’Alexis Mirbach, le FC Nantes doit rapidement renforcer un poste où Maxime Dupé reste la seule solution expérimentée. Trois profils différents émergent désormais pour permettre à Grégory Poirier de rééquilibrer sa hiérarchie.

Le FC Nantes passe aux pistes concrètes

On vous en parlait dès samedi : le FC Nantes compte recruter un joker médical après la lésion au ménisque contractée par Alexis Mirbach à l’entraînement. Une opération n’est pas exclue et son absence pourrait durer plusieurs mois.

Selon Morning Foot, trois noms peuvent désormais être étudiés : Arnaud Bodart, Paul Argney et Patrick Carlgren. Il s’agit à ce stade de pistes possibles, aucun contact concret n’étant mentionné.

Le FC Nantes perd son gardien numéro 2 Alexis Mirbach, qui poussait derrière Maxime Dupé. Le club va recruter un joker en France ou un joueur libre. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2096193490493256097

Bodart, le profil le plus expérimenté

Relégué au troisième rang de la hiérarchie au LOSC, Arnaud Bodart dispose d’un bon de sortie. Le Belge de 28 ans, passé par Metz, est sous contrat jusqu’en juin 2027 et sa valeur est estimée à 1,5 M€. Son expérience en fait une option séduisante, même s’il pourrait rechercher un projet lui offrant un statut de numéro un.

La piste Paul Argney répond à une logique différente. À 20 ans, le gardien du Havre évolue derrière Lionel Mpasi et Gauthier Gallon. International français U19 à six reprises, il représenterait davantage un pari sur l’avenir.

Le retour de Carlgren également évoqué

Libre depuis son départ de Randers, Patrick Carlgren connaît déjà la maison Jaune et Verte. Le Suédois de 34 ans pourrait ainsi s’intégrer rapidement, sans indemnité de transfert. Son ancien statut de doublure à Nantes pose toutefois la question de ses attentes sportives.

Le choix dépendra surtout du verdict médical concernant Mirbach. Entre un joker recruté en France et un joueur libre, la direction nantaise doit maintenant trouver une doublure crédible à Maxime Dupé sans tarder.