RC Lens : un nouveau coup dur frappe une défense déjà décimée !

Battu par le FC Lorient (0-1) ce samedi à Bollaert, le RC Lens a également perdu Souleymane Sagnan. Expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, le défenseur manquera automatiquement le déplacement au Mans dimanche prochain.

Sagnan suspendu au Mans

On vous en parlait avant la rencontre : Dino Toppmöller avait procédé à de nombreux changements dans son onze face à Lorient, notamment en défense. La situation s’est encore compliquée au fil d’une après-midi conclue par une deuxième défaite consécutive en Ligue 1.

Entré en jeu dès la première période pour remplacer Matthieu Udol, touché, Souleymane Sagnan a reçu deux cartons jaunes en quelques minutes en fin de rencontre. Une expulsion synonyme de suspension automatique pour le déplacement du RC Lens au Mans dimanche prochain, comme le rapporte Lensois.com.

Udol, une inquiétude supplémentaire

Aligné dans l’axe gauche de la défense lensoise au coup d’envoi, Matthieu Udol n’a donc pas pu terminer la rencontre. La nature et la gravité de sa blessure ne sont pas encore précisées, mais cette sortie ajoute une nouvelle incertitude avant le prochain rendez-vous des Sang et Or.

Lens rechute à Bollaert. Battus par Lorient (0-1), les Sang et Or concèdent une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 après Strasbourg. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096285552211313071

La défense de Toppmöller encore fragilisée

Dino Toppmöller disposait déjà d’une marge de manœuvre limitée. Maik Nawrocki est indisponible pour plusieurs mois en raison d’une blessure au genou, tandis que Samson Baidoo n’est pas encore prêt à effectuer son retour. Jean-Clair Todibo, qui n’a plus joué depuis la fin de la saison dernière, était lui aussi jugé trop court pour intégrer le groupe ce week-end.

Dans ce contexte, le retour de Jonathan Gradit après neuf mois d’absence constitue la seule éclaircie. Le technicien lensois devra désormais surveiller l’état d’Udol et trouver une nouvelle solution pour compenser la suspension de Sagnan dans la Sarthe.