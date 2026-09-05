Pierre Ménès a encore fustigé l’arbitrage pro RC Lens suite à la défaite des Sang et Or à Strasbourg samedi dernier (1-2).

Après une victoire spectaculaire contre Auxerre (5-2) pour lancer leur championnat, le RC Lens s’est incliné sur la pelouse de Strasbourg (1-2), malgré l’ouverture du score de Florian Thauvin. Gessime Yassine a finalement renversé la rencontre avec un doublé. Mais au-delà du résultat, c’est encore l’arbitrage qui fait parler.

Ménès remet ça avec le RC Lens !

Pierre Ménès a en effet profité de cette nouvelle rencontre pour revenir sur ce qu’il considère comme des décisions favorables au RC Lens. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant n’a pas mâché ses mots. « Tout est fait pour mettre Lens en avant, y compris l’arbitrage », a-t-il notamment lancé. Une déclaration particulièrement forte qui intervient après une première sortie similaire de Ménès concernant les Sang et Or.

Pierre Ménès avait déjà pointé du doigt l’arbitrage lors de l’entrée en lice du RC Lens cette saison en Ligue 1. L’ancien consultant semble donc particulièrement attentif aux décisions prises en faveur ou en défaveur du club artésien. Cette nouvelle charge après la défaite à Strasbourg ne passe évidemment pas inaperçue. D’autant que la rencontre de la Meinau a été particulièrement intense.

Les supporters du RC Lens commencent à s’agacer

Sur les réseaux sociaux, certains supporters lensois commencent d’ailleurs à se poser des questions. À force de voir Pierre Ménès revenir sur les décisions arbitrales concernant leur équipe, plusieurs internautes se demandent désormais si l’ancien consultant n’aurait pas tout simplement une dent contre le RC Lens. Une interrogation qui prend de l’ampleur après chacune de ses nouvelles sorties. Pour les supporters, le sentiment est simple : pourquoi le club artésien fait-il autant l’objet de critiques de la part de Ménès ?

Du côté du RC Lens, cette polémique reste évidemment secondaire. Les Sang et Or doivent surtout se concentrer sur leur début de saison et tenter de rebondir après ce revers à Strasbourg. La défaite a montré certaines limites dans les duels et dans la capacité de l’équipe à conserver son avantage, Strasbourg ayant renversé le score en seconde période.

Pierre Ménès, lui, continue de surveiller l’arbitrage du Racing de très près. Et après cette nouvelle sortie, une question commence donc à revenir chez les supporters lensois : l’ancien consultant n’aurait-il pas réellement une dent contre les Sang et Or ? Pour l’instant, chacun se fera son propre avis mais il sera intéressant de suivre son analyse de l’après match RC Lens – FC Lorient à 17h15 à Bollaert…