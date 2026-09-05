Alors que des rumeurs de vente ont refleuri autour du FC Nantes, voire de l’OM, un autre club français historique pourrait aussi se trouver dans ce cas de figure.

Le football français est décidément en pleine période de bouleversements. Alors que l’avenir du FC Nantes fait régulièrement l’objet de spéculations et que Frank McCourt pourrait lui aussi être annoncé sur le départ par certains observateurs à l’OM, l’OL se retrouve désormais au centre de nouvelles interrogations.

Un changement de marché qui interpelle à l’OL

Cette fois, c’est un changement majeur dans l’organisation du groupe qui pourrait avoir des conséquences importantes. L’OL a récemment annoncé vouloir tourner définitivement la page John Textor. Le conseil d’administration d’Eagle Football Group a ainsi entériné le changement de nom juridique de la société mère. Après le vote des actionnaires, celle-ci doit devenir OL Groupe à compter du 16 octobre prochain. Mais ce changement de nom n’est pas le seul dossier important sur la table. La prochaine assemblée générale devra également se prononcer sur un transfert particulièrement symbolique concernant la cotation du groupe.

Les actionnaires devront en effet acter le « projet de transfert de la cotation des titres Eagle Football Group du marché Euronext Paris vers Euronext Growth ». Une évolution qui n’est pas anodine. Euronext Growth est notamment destiné aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Les obligations auxquelles sont soumises les sociétés cotées y sont également moins contraignantes que sur le marché réglementé. Comme l’explique Le Progrès, cette évolution s’inscrit dans une volonté de retrouver davantage de souplesse après plusieurs années marquées par de fortes exigences en matière de transparence financière. Mais ce changement pourrait surtout avoir une autre conséquence.

La porte ouverte à une revente de l’OL ?

Selon Le Progrès, ce transfert pourrait faciliter une future revente du club. Le changement de marché pourrait notamment rendre l’entreprise plus attractive auprès de certains investisseurs, tout en offrant davantage de flexibilité à Michele Kang dans la gestion du groupe. De quoi relancer les spéculations autour d’une éventuelle vente de l’Olympique Lyonnais ? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour l’affirmer. Aucun projet de cession n’a été officiellement annoncé et Michele Kang reste à la tête du club. Mais les évolutions actuelles montrent clairement que l’OL entre dans une nouvelle phase après le départ de John Textor.

Cette possible ouverture vers de nouveaux investisseurs intervient toutefois dans un contexte financier qui reste particulièrement surveillé. L’OL demeure soumis à une gestion très rigoureuse jusqu’en juin 2028 afin d’éviter de nouvelles sanctions restrictives de la part de la DNCG et de l’UEFA. Michele Kang devra donc continuer à composer avec ces contraintes. Pour autant, le changement de marché pourrait lui offrir davantage de souplesse dans les prochaines années. Alors que le FC Nantes et l’OM sont eux aussi régulièrement associés à des rumeurs de vente, l’OL vient donc à son tour de voir son avenir relancé. Une éventuelle revente n’est absolument pas actée mais avec le changement de nom du groupe, la sortie de l’ère Textor et le projet de passage sur Euronext Growth, les prochaines semaines pourraient être particulièrement importantes.