Après un prêt manqué à l’OM et une mise sur le marché, Benjamin Pavard (30 ans) retrouve le plein de sensations sous le maillot de l’Inter Milan.

Benjamin Pavard est en train de réussir un incroyable retournement de situation. Quelques mois seulement après une expérience compliquée à l’OM, le défenseur français semblait pourtant proche d’un nouveau départ. Mis sur le marché durant l’été, Pavard a finalement décidé de rester à l’Inter. Un choix qui semble aujourd’hui largement porter ses fruits.

Pavard a refusé de quitter Milan

Prêté à l’OM la saison dernière, Benjamin Pavard n’a pas réussi à retrouver son meilleur niveau. Son passage à Marseille n’a pas répondu aux attentes et l’Inter avait donc envisagé de lui trouver une nouvelle porte de sortie. Mais le joueur en a décidé autrement. Pavard a refusé de partir cet été et a choisi de se battre pour retrouver une place dans le groupe intériste. Un pari qui pouvait sembler risqué. Il est aujourd’hui en train de payer.

Sous les ordres de Cristian Chivu, Pavard semble avoir retrouvé un tout autre visage. Le défenseur de 30 ans s’est notamment montré impressionnant lors de la rencontre face à Cagliari. Une prestation qui lui a permis de reprendre une place importante dans la rotation de l’Inter. Surtout, son attitude semble avoir totalement changé. Chivu a d’ailleurs souligné cette évolution. « On a retrouvé un joueur qui s’est mis au service du collectif », a apprécié l’entraîneur intériste. Une phrase qui en dit long sur le nouveau statut de Pavard.

Un nouveau départ pour Pavard

Après son passage compliqué à Marseille, le défenseur devait forcément se poser des questions. Son avenir semblait incertain et son nom circulait parmi les joueurs susceptibles de quitter l’Inter. Quelques mois plus tard, le scénario est complètement différent.

Pavard est toujours en Italie et semble désormais avoir convaincu son nouvel entraîneur. Son expérience du très haut niveau reste évidemment un atout considérable pour l’Inter. Champion d’Italie avec le club lombard, le Français possède également une connaissance parfaite des exigences du très haut niveau. Il lui fallait surtout retrouver de la confiance et une dynamique positive. Un regret de plus pour l’OM ?