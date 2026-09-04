La récente cure d’austérité imposée par Frank McCourt à l’OM pourrait bien être synonyme de départ anticipé du propriétaire mais aussi de son président Stéphane Richard.

L’OM traverse une période particulièrement mouvementée. Après plusieurs saisons marquées par des investissements importants, le club phocéen doit désormais composer avec une politique beaucoup plus stricte sur le plan financier. Une cure d’austérité qui fait forcément parler.

La suite déjà programmée à l’OM ?

Pour le truculent Vincent Moscato, cette nouvelle stratégie pourrait même avoir des conséquences bien plus importantes à moyen terme.Sur RMC Sport, le célèbre animateur s’est montré particulièrement pessimiste concernant l’avenir du projet marseillais : « Qu’est-ce que tu veux attendre de l’OM ? L’histoire n’est pas pérenne, Stéphane Richard veut mettre de l’ordre, mais il finira par partir. Et McCourt, ce n’est pas un puits sans fond, il va vendre le club aussi. Tout est à vendre. »

Une sortie pour le moins radicale. Selon Moscato, Stéphane Richard, arrivé à la présidence de l’OM cet été avec la mission de remettre de l’ordre dans le fonctionnement du club, ne serait donc pas destiné à s’inscrire dans la durée. Le propriétaire américain pourrait lui aussi finir par passer la main.

McCourt ne peut pas investir sans limite

Derrière cette analyse, Vincent Moscato pointe surtout les limites financières de Frank McCourt. Depuis son arrivée à l’OM, l’homme d’affaires américain a régulièrement été sollicité pour accompagner les ambitions du club mais cette capacité d’investissement n’est évidemment pas illimitée. La situation actuelle pousse ainsi Marseille à réduire ses dépenses, notamment en travaillant sur la masse salariale et en cherchant à mieux équilibrer ses comptes.

Une évolution qui peut être interprétée comme une simple nouvelle étape dans la gestion du club. Mais certains observateurs y voient également le signe d’un changement plus profond. L’OM cherche désormais à contrôler davantage ses dépenses et à éviter certaines opérations trop coûteuses. Cette politique a notamment des conséquences sur le mercato. Les dirigeants doivent arbitrer entre les besoins sportifs de Bruno Genesio et les contraintes économiques du club.

Stéphane Richard également sur le départ ?

Pour Moscato, cette situation pourrait finalement pousser Frank McCourt vers une autre solution : la vente de l’Olympique de Marseille. Mais à ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’une telle décision est programmée. Le cas de Stéphane Richard est lui aussi évoqué. Sa mission consiste notamment à apporter davantage de rigueur dans la gestion de l’OM.

Mais selon Vincent Moscato, le président pourrait lui aussi finir par quitter le club après avoir remis de l’ordre dans son fonctionnement. Une hypothèse qui reste évidemment à confirmer. Pour l’instant, aucune annonce officielle ne vient confirmer un départ prochain du président marseillais. Le dossier doit donc être pris avec prudence mais dans un club où chaque décision financière est désormais scrutée, les déclarations de Vincent Moscato ne manqueront certainement pas de relancer le débat.