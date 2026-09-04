Luis Enrique a dévoilé son groupe pour la réception de l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes. Si l’absence de Nuno Mendes était attendue, celle de Lucas Digne constitue en revanche une véritable surprise.

Le PSG prépare déjà un rendez-vous important en Ligue 1. Ce vendredi à 21h05, les Parisiens accueillent l’AS Monaco au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée du championnat. À quelques heures du coup d’envoi, Luis Enrique a communiqué la liste des joueurs convoqués. Et une absence attire particulièrement l’attention.

Un groupe presque au complet

Dans les buts, Luis Enrique pourra compter sur Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Arthur Vignaud.

En défense, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Willian Pacho ont été retenus.

Le milieu de terrain sera composé de Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Dro Fernández.

Enfin, le technicien espagnol dispose de nombreuses solutions offensives avec Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué et Mika Godts.

Sur le papier, Luis Enrique conserve donc un groupe particulièrement compétitif pour affronter Monaco.

Mais deux absences sont à signaler.

Nuno Mendes suspendu, rien de surprenant

La première était connue.

Nuno Mendes ne pourra pas participer à cette rencontre après son carton rouge reçu lors du Trophée des champions.

Le Portugais est donc suspendu pour la réception de Monaco.

Cette absence obligeait Luis Enrique à trouver une solution sur le côté gauche de sa défense.

Et Lucas Digne semblait justement être le candidat naturel.

Digne, l’absence qui interpelle

Lucas Digne n’a pourtant pas été convoqué.

Une décision particulièrement surprenante puisque le latéral gauche était bien présent à l’entraînement collectif jeudi.

Il était même attendu comme titulaire face à Monaco afin de remplacer Nuno Mendes.

Son absence du groupe redistribue donc complètement les cartes dans le couloir gauche.

Luis Enrique va désormais devoir trouver une autre solution pour composer sa défense.

Lucas Hernandez pourrait notamment être une possibilité, même si le technicien espagnol devra également tenir compte de l’équilibre général de son arrière-garde.

Une surprise de dernière minute

Cette non-convocation de Lucas Digne est d’autant plus étonnante qu’aucune absence n’avait été annoncée concernant le joueur après sa présence à l’entraînement.

Pour l’instant, les raisons de cette décision ne sont pas précisées.

Luis Enrique devra donc rapidement trancher concernant son onze de départ.

Avec Nuno Mendes suspendu et Lucas Digne finalement absent, le poste de latéral gauche devient l’une des principales interrogations avant le choc contre Monaco.

Une chose est certaine : la composition parisienne pourrait réserver une nouvelle surprise ce vendredi soir au Parc des Princes.