OM : énorme coup dur avant Monaco

L’OM devra se passer de ses supporters dimanche soir à Monaco (20h45) en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Le gouvernement de la Principauté a décidé d’interdire la présence des fans marseillais au stade Louis-II pour cette affiche de la 2e journée de Ligue 1.

L’OM s’apprête à vivre un déplacement particulièrement frustrant. Alors que les Marseillais affronteront l’AS Monaco dimanche soir pour leur deuxième match de la saison en Ligue 1, ils ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters dans les tribunes.

Les supporters de l’OM interdits de déplacement

Le gouvernement monégasque a décidé d’interdire l’accès au stade Louis-II aux supporters de l’OM. L’affiche se disputera donc devant les fans du club princier, mais sans le traditionnel parcage marseillais. Une décision forcément difficile à digérer pour les supporters olympiens, habitués à accompagner leur équipe lors des grands déplacements.

Pour les supporters qui auraient espéré assister malgré tout à la rencontre depuis une autre tribune, la situation s’annonce également compliquée. Le stade Louis-II est en partie en travaux cette saison dans le cadre de sa rénovation. Le nombre de places disponibles est donc limité. De plus, la billetterie n’avait pas été ouverte au grand public pour cette rencontre. Monaco avait réservé la vente aux abonnés souhaitant obtenir des places supplémentaires ainsi qu’aux clients ayant déjà acheté une place au cours des trois dernières saisons, à l’exception des matches face à l’OM.

Un handicap pour les Olympiens ?

Cette décision intervient alors que Monaco reçoit ce jeudi le Gornik Zabrze en barrage retour de Ligue Conférence. Et les supporters polonais sont, eux, autorisés à assister à la rencontre. Une situation qui risque forcément de faire réagir dans les rangs marseillais. L’OM devra donc disputer ce choc sans le soutien de son public, dans un stade où les conditions d’accès sont déjà particulièrement encadrées.

Sur le terrain, cette absence pourrait avoir son importance. Les déplacements de l’OM sont régulièrement accompagnés par plusieurs milliers de supporters et l’ambiance créée dans les tribunes constitue souvent un véritable soutien pour les joueurs. À Monaco, les hommes de Roberto De Zerbi devront donc composer avec un contexte totalement différent. Pas de parcage marseillais, un stade en travaux et une billetterie très limitée : tous les ingrédients sont réunis pour un déplacement inhabituel. L’OM devra désormais répondre sur le terrain à ce nouveau coup dur.