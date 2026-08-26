Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si un club anglais vient de formuler une offre pour Igor Paixao, l’OM redoute fortement une offensive juteuse venue de l’Arabie saoudite en fin de mercato.

Le dossier Igor Paixão est clairement l’un des plus chauds de cette fin de mercato à Marseille. Alors que l’OM doit encore alléger sa masse salariale, plusieurs clubs étrangers ont manifesté leur intérêt pour l’ailier brésilien. Et les choses semblent désormais s’accélérer.

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Paixão ne s’est pas entraîné à l’OM

Et pour cause, Igor Paixão n’a pas participé à l’entraînement collectif de l’OM mardi. Une absence qui intervient alors que son avenir fait l’objet de nombreuses discussions. La Provence confirme que le Brésilien est notamment suivi par plusieurs clubs saoudiens. Un intérêt réel, même si la Saudi Pro League ne constitue pas la priorité du joueur.

La tendance est plutôt claire concernant les préférences de Paixão. S’il devait quitter Marseille, l’ailier privilégierait un départ vers la Premier League. Une donnée importante alors que plusieurs formations anglaises se sont positionnées. L’OM dispose donc de plusieurs possibilités pour son joueur, mais doit désormais composer avec les choix de l’intéressé.

Sunderland a déjà dégainé

Toujours d’après La Provence, Sunderland est notamment passé à l’action. Le club anglais aurait formulé plusieurs offres pour Igor Paixão mais aucune proposition n’a encore répondu aux attentes financières de l’OM. La plus récente aurait atteint 30 millions d’euros. Une somme importante, mais qui reste manifestement insuffisante pour convaincre Marseille de lâcher son joueur. Plusieurs clubs anglais seraient donc toujours susceptibles de revenir à la charge.

L’autre danger pour l’OM vient de la Saudi Pro League. Les clubs saoudiens disposent évidemment de moyens financiers capables de faire évoluer rapidement le dossier. Selon un acteur du dossier cité par La Provence, un départ vers l’Arabie saoudite n’est toutefois pas la priorité de Paixão. Il ne s’agit donc pas forcément de la destination privilégiée par le joueur, même si cette possibilité reste ouverte.

L’Arabie saoudite reste une menace

Le dossier Paixão place ainsi l’OM devant une équation particulièrement délicate. Le club doit répondre à ses impératifs financiers, tandis que Bruno Genesio compte sur le Brésilien pour la saison. Et surtout, le joueur semble vouloir poursuivre son aventure marseillaise ou, à défaut, privilégier une destination anglaise. La situation pourrait donc évoluer très rapidement dans les derniers jours du mercato. Une nouvelle offre supérieure à celle de Sunderland pourrait notamment rebattre les cartes.

Avec plusieurs offres anglaises déjà arrivées et un intérêt confirmé en provenance d’Arabie saoudite, Igor Paixão est plus que jamais au cœur des discussions. Mais à ce stade, aucune proposition n’a permis de boucler son départ, d’autant que le joueur veut rester à Marseille.