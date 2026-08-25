Annoncé sur le départ de l’OM en début de mercato, Nayef Aguerd pourrait finalement rester. Dans le sens des arrivées, Alisu Seidu s’éloigne de Marseille.

L’OM pourrait finalement conserver plusieurs joueurs annoncés sur le départ. Après un mercato particulièrement animé, certains dossiers semblent évoluer de manière inattendue. C’est notamment le cas de Nayef Aguerd et Timothy Weah, tandis qu’Alidu Seidu s’éloigne désormais sérieusement de Marseille.

Aguerd pourrait finalement rester à l’OM

Annoncé proche d’un départ vers la Real Sociedad le 13 août, Nayef Aguerd pourrait finalement poursuivre son aventure à l’OM. Le défenseur marocain a vécu une période particulièrement compliquée sur le plan physique, ce qui a refroidi plusieurs prétendants. Al-Sadd, au Qatar, avait notamment pris des renseignements sur sa situation. Mais après plus de cinq mois et demi sans match officiel, Aguerd a enfin retrouvé les terrains vendredi en entrant en jeu pour les vingt dernières minutes. Une apparition importante pour le joueur de 30 ans, qui a ainsi pu rassurer sur son état physique.

Ce retour pourrait également changer la donne concernant son avenir. Le défenseur marocain aurait désormais envie de rester à l’OM. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio, qui pourrait donc conserver un élément expérimenté dans son secteur défensif. Après avoir été régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille, Aguerd pourrait finalement rester dans les Bouches-du-Rhône. Son retour à la compétition pourrait avoir joué un rôle déterminant dans cette évolution.

Weah refuse également de partir !

Autre retournement de situation : Timothy Weah ne semble pas davantage décidé à quitter Marseille. Selon La Provence, l’international américain aurait été contacté récemment par un club de standing. Mais le joueur aurait refusé de donner suite. Une décision qui pourrait donc permettre à l’OM de conserver un élément important de son effectif. Weah avait lui aussi été annoncé sur le départ à plusieurs reprises depuis le début du mercato.

Mais son choix semble désormais clair : poursuivre l’aventure marseillaise. Dans le sens inverse, la piste Alidu Seidu semble prendre du plomb dans l’aile. Le défenseur du Stade Rennais avait été proposé à l’OM au début du mercato. Son profil avait alors retenu l’attention et semblait correspondre aux exigences de Bruno Genesio. Mais l’opération ne devrait finalement pas se concrétiser. Selon L’Équipe, Seidu pourrait prochainement prendre la direction de l’Angleterre. Un club de Championship étudierait actuellement son cas.