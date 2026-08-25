La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier souhaite se renforcer à plusieurs postes avant la fin du mercato estival.

Le changement d’entraîneur ne signifie pas que le mercato du FC Nantes est terminé. Alors que Grégory Poirier vient de prendre les commandes des Canaris, la direction travaille encore sur plusieurs renforts afin de lui offrir davantage de solutions.

Un latéral gauche attendu au FC Nantes

Selon L’Équipe, le FC Nantes espère notamment recruter un latéral gauche avant la fin du marché des transferts. Comme expliqué par But! La semaine dernière, le poste apparaît donc comme l’une des principales priorités du nouveau staff. Poirier doit disposer d’un effectif suffisamment équilibré pour relancer une équipe qui a connu un début de saison particulièrement compliqué. L’arrivée d’un spécialiste du poste permettrait ainsi d’apporter davantage de concurrence et de solutions dans le couloir.

L’autre chantier concerne le secteur offensif. Le FC Nantes souhaite également étoffer ses possibilités devant. Grégory Poirier pourrait donc rapidement voir arriver un ou plusieurs profils capables d’apporter davantage de variété à son animation offensive. En revanche, aucun renfort au milieu de terrain n’est actuellement évoqué. Les priorités semblent donc clairement identifiées : renforcer le côté gauche de la défense et apporter davantage de profondeur dans le secteur offensif.

Poirier doit relancer un groupe encore neuf

Le nouveau coach nantais va également devoir composer avec un effectif profondément remanié. Le groupe des Canaris a changé dans toutes les lignes durant le mercato. Une situation qui explique en partie les difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Les automatismes sont encore fragiles et l’équipe n’a pas réussi à trouver la cohésion nécessaire. Poirier arrive donc avec une mission claire : remettre rapidement son équipe sur les rails.

Grégory Poirier possède toutefois une expérience intéressante malgré son jeune âge. Le technicien rochelais s’est notamment fait connaître sur le banc de Martigues entre 2021 et 2024. La saison dernière, il a également réalisé un travail remarqué avec le Red Star, qui a terminé barragiste en mai. Son arrivée représente donc un nouveau pari pour le FC Nantes. Le club mise sur un entraîneur encore jeune, mais dont la trajectoire est clairement ascendante. La direction nantaise sait désormais quels secteurs renforcer.