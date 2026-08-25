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FRANCE

ASSE Mercato : un futur leader international a signé chez les Verts !

Par Bastien Aubert - 25 Août 2026, 13:20
Ian Cathro (ASSE)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Alors que l’ASSE tarde à concrétiser certains dossiers du mercato, les Verts ont réussi un joli coup en catimini. 

Le mercato de l’ASSE ne se résume pas aux dossiers de l’équipe première. Dans l’ombre des différentes pistes travaillées par les dirigeants stéphanois, le club continue également de préparer l’avenir. Et une arrivée serait déjà bouclée.

Elyes Dhaoui a bien signé à l’ASSE

Selon Peuple Vert, la signature d’Elyes Dhaoui est désormais actée. Le jeune milieu de terrain tunisien de 18 ans arrive en provenance de l’Olympique de Béja. Une opération qui s’inscrit dans une logique de post-formation pour l’ASSE. Le joueur n’a d’ailleurs pas attendu pour découvrir son nouvel environnement puisqu’il a participé à une rencontre avec la réserve stéphanoise ce week-end. Une première étape importante pour un joueur qui va désormais devoir s’adapter au football français.

À 18 ans, Elyes Dhaoui représente clairement un investissement sur le long terme. L’ASSE mise sur son potentiel plutôt que sur une arrivée immédiate dans le groupe professionnel. Le milieu tunisien devra donc progressivement prendre ses marques, découvrir les exigences du championnat français et gagner du temps de jeu. Mais son profil semble déjà susciter beaucoup d’enthousiasme dans son entourage.

Un futur international A tunisien en puissance ?

Rayan Boukadida connaît particulièrement bien Elyes Dhaoui. Capitaine dans toutes les équipes de jeunes de l’ASSE, il est également son coéquipier avec les sélections tunisiennes. Et son avis sur le jeune milieu est particulièrement élogieux. « Ce qui le bloquait un peu, c’était son club qui est plutôt un club de seconde zone en Tunisie. Mais en jouant à Saint-Étienne, s’il prend des minutes en Ligue 2, il peut être rapidement appelé en A », estime-t-il chez PV.  Une projection forcément flatteuse pour l’ASSE. Le club stéphanois pourrait donc offrir à Dhaoui un environnement beaucoup plus propice à sa progression et, à terme, lui permettre de se rapprocher de la sélection tunisienne A.

Boukadida ne met pas seulement en avant les qualités footballistiques de son coéquipier. Il décrit également un joueur avec une personnalité intéressante. Dhaoui serait notamment très calme et capable de bien s’intégrer dans un groupe. Mais surtout, il aurait déjà certaines qualités de leader. Pas nécessairement en prenant la parole ou en cherchant à s’imposer verbalement, mais plutôt par son comportement sur le terrain. « Le jeune Tunisien serait également un leader par l’exemple, davantage par son travail et son impact sur le terrain que par la parole », souligne ainsi son ancien coéquipier. Un profil particulièrement intéressant pour un club qui souhaite construire progressivement une nouvelle génération.

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