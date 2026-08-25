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FRANCE

RC Lens Mercato : Fofana fonce vers un club de L1

Par Bastien Aubert - 25 Août 2026, 12:40
Rayan Fofana (RC Lens)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Sur le départ du RC Lens, en prêt, le jeune attaquant Rayan Fofana (19 ans) semble se diriger vers le SCO d’Angers. 

Le départ de Rayan Fofana se précise. Le jeune attaquant du RC Lens devrait profiter de cette fin de mercato pour aller chercher davantage de temps de jeu en Ligue 1.

Fofana vers Angers ?

Selon Morning Foot, Fofana devrait rejoindre le SCO d’Angers sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Une opération qui permettrait au joueur de poursuivre sa progression tout en conservant son avenir entre les mains du RC Lens.

À 19 ans, l’attaquant artésien aurait ainsi l’occasion de s’exprimer régulièrement dans un championnat qu’il connaît déjà. Le profil d’Angers semble d’ailleurs correspondre aux caractéristiques du jeune Lensois, qui a besoin d’enchaîner les rencontres pour franchir un nouveau cap.

Un deal gagnant-gagnant pour le RC Lens 

La saison dernière, Fofana avait participé à 25 rencontres de Ligue 1, pour 5 buts. Mais avec seulement 37 minutes de moyenne par match, son temps de jeu restait limité. Un départ temporaire apparaît donc comme une solution logique pour toutes les parties. 

Le RC Lens pourra continuer à suivre l’évolution de son jeune talent, tandis qu’Angers récupérerait un attaquant prometteur capable d’apporter de la vitesse et de la percussion à son secteur offensif. Pour Fofana, l’objectif sera désormais clair : profiter de cette expérience angevine pour accumuler les minutes, gagner en régularité et revenir plus fort à Lens.

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