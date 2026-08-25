Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

En cas de départ de Rayan Fofana, le RC Lens pourrait débusquer un gros morceau en attaque d’ici à la clôture du mercato estival.

Cette dernière semaine du mercato devrait être consacrée aux derniers ajustements au RC Lens. Jean-Louis Leca en a fait l’annonce hier soir au micro de RMC Sport : « Il y a a un aspect financier à tenir. Aujourd’hui on sait encore qu’on doit sortir quelques joueurs pour pouvoir faire des choses. Et après s’il y a des bons coups à faire, on essaiera de les faire. Mais à 90% y a plus rien qui va bouger. »

Le RC Lens a tenté Martial

Rayan Fofana, sous contrat jusqu’en 2029, est ainsi annoncé sur le départ, que ce soit sous la forme d’un transfert ou d’un prêt. Si le jeune attaquant de 19 ans venait à quitter l’Artois, il serait donc remplacé. Mais ce ne sera pas Anthony Martial.

Le nom de l’ancien international français avait circulé ces derniers jours et pouvait rappeler les coups réalisés récemment par le RC Lens avec Florian Thauvin ou Allan Saint-Maximin. Martial, 30 ans, est actuellement libre depuis son départ des Rayados de Monterrey.

Un nouveau gros coup pour Leca ?

Son profil aurait pu séduire Pierre Leca, tenté par l’idée de réaliser un nouveau gros coup avec un joueur expérimenté et habitué au très haut niveau. Mais selon L’Équipe, cette piste aurait rapidement été abandonnée.

Martial disposerait notamment de propositions particulièrement intéressantes et ne devrait donc pas rejoindre les Sang et Or. Le RC Lens va désormais devoir trouver une autre solution si Fofana venait à partir. Et comme souvent lors des derniers jours du mercato, les prochaines heures pourraient encore réserver quelques surprises à Bollaert.