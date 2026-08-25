Luis Enrique a encore envoyé un message fort au PSG. Après avoir sorti Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia à la pause à Rennes, l’entraîneur du PSG a également décidé de se passer d’un autre joueur.

Le message envoyé par Luis Enrique est particulièrement clair en ce début de saison : au PSG, personne ne bénéficie d’un statut privilégié. Même les plus grandes stars peuvent être sanctionnées. Et le technicien espagnol vient encore de le démontrer avec une décision concernant Senny Mayulu.

Mayulu sanctionné à Rennes

Le déplacement à Rennes a été particulièrement révélateur de la méthode de Luis Enrique. Alors que le PSG était mené 2-0 à la pause, l’entraîneur parisien n’a pas hésité à sortir Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dès la mi-temps. Un choix fort pour deux joueurs majeurs de son effectif. L’objectif était évidemment de provoquer une réaction, mais aussi de rappeler une règle essentielle : aucun joueur n’est intouchable.

Le PSG doit maintenir un niveau d’exigence maximal, quels que soient le nom ou le statut du joueur concerné. Mais Luis Enrique ne s’est pas contenté de sanctionner ses stars. Une autre décision a attiré l’attention : Senny Mayulu n’a pas été convoqué pour le déplacement à Rennes. Une absence d’autant plus surprenante que le jeune milieu de terrain avait participé aux précédentes rencontres contre Lens et Aston Villa. Surtout, Mayulu n’était pas blessé. Il ne souffrait d’aucun problème physique susceptible d’expliquer cette mise à l’écart.

Une semaine d’entraînement insuffisante au PSG

Selon L’Équipe, cette absence aurait une explication bien précise. Le milieu de terrain de 20 ans aurait tout simplement payé une semaine d’entraînement jugée inférieure à celle de ses coéquipiers. Luis Enrique aurait donc décidé de lui faire passer un message. Une méthode qui correspond parfaitement à la philosophie du technicien espagnol. Pour lui, les performances du week-end ne suffisent pas à garantir une place dans le groupe. Chaque entraînement compte.

Cette décision confirme surtout la volonté de Luis Enrique d’instaurer une véritable culture de l’exigence au PSG. Après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière, le club parisien pourrait facilement tomber dans le piège de la suffisance. L’entraîneur espagnol veut précisément éviter ce scénario. Les deux premiers matches de la saison ont donc déjà permis de mesurer la fermeté de sa méthode. Et ce n’est sans doute que le début…