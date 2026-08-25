Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le Stade Rennais accélère dans la dernière ligne droite du mercato : Martin Terrier est plus que jamais ciblé en prêt tandis que le le club breton a changé son fusil d’épaule concernant son futur numéro 9.

Le mercato rennais entre dans une phase particulièrement animée. Alors que Franck Haise attend encore du renfort offensif, le Stade Rennais travaille sur plusieurs dossiers en parallèle. Le nom de Martin Terrier revient notamment avec insistance.

Le Stade Rennais pousse pour Martin Terrier

Selon Foot Mercato, le Stade Rennais souhaite toujours récupérer Martin Terrier sous la forme d’un prêt. L’attaquant français de 29 ans est actuellement sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2029. Son aventure en Allemagne a toutefois été freinée par plusieurs blessures, ce qui pourrait ouvrir la porte à un nouveau départ. Et Rennes aimerait profiter de cette situation pour rapatrier son ancien buteur.

Terrier connaît parfaitement le club breton, où il avait évolué entre 2020 et 2024. Durant ces quatre saisons, l’ancien Lyonnais s’était imposé comme l’un des joueurs offensifs majeurs de l’équipe. Un retour en Bretagne pourrait donc représenter une belle opportunité pour les deux parties. Le scénario étudié par Rennes serait donc celui d’un prêt.

Pour Terrier, cette solution pourrait permettre de retrouver davantage de continuité après une période compliquée par les blessures. Pour le Stade Rennais, elle offrirait l’occasion de récupérer un joueur déjà parfaitement adapté à l’environnement du club et au championnat de France. Reste toutefois à trouver un accord avec Leverkusen. Les discussions pourraient s’intensifier dans les derniers jours du mercato.

Le dossier du futur numéro 9 évolue

Mais Martin Terrier n’est pas le seul dossier offensif suivi par le SRFC. Rennes travaille également sur l’arrivée d’un véritable numéro 9. Et sur ce dossier, les plans viennent de changer. L’insider Jonathan a en effet annoncé un nouveau rebondissement. Alors que Mohamed Amoura avait été cité parmi les pistes offensives du Stade Rennais, cette possibilité ne serait finalement plus d’actualité.

Jonathan a confirmé que le joueur de Wolfsburg n’était pas le fameux numéro 9 évoqué ces derniers jours : « Changement de plans… ça ne sera pas le 9 dont on parlait. Dommage ça aurait été un bon coup mais ce n’était pas Amoura. » Le Stade Rennais doit donc désormais se tourner vers une nouvelle solution.

Le plus intéressant dans cette nouvelle information concerne la rapidité avec laquelle Rennes aurait réagi. Selon Jonathan, une nouvelle piste aurait déjà été activée. Les discussions seraient même avancées avec le club concerné. Des échanges auraient également débuté avec certains joueurs de cette formation. Le dossier semble donc déjà bien engagé, même si l’identité du joueur n’a pas encore filtré.

Un profil différent de celui attendu

Autre élément important : le futur numéro 9 recherché par Franck Haise pourrait finalement présenter un profil différent de celui initialement imaginé. Jonathan précise qu’il s’attendait à voir arriver un attaquant capable d’évoluer sur un côté.

Ce ne serait finalement pas le cas. Le Stade Rennais pourrait donc privilégier un avant-centre plus axial, avec un profil davantage spécialisé dans le rôle de numéro 9. Une évolution qui pourrait modifier les équilibres offensifs de l’effectif. Le mercato rennais est donc loin d’avoir livré son dernier rebondissement.