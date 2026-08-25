Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Bien qu’ardemment courtisés sur le marché des transferts, Abdelhamid Aït-Boudlal et Estéban Lepaul ne devraient pas bouger du Stade Rennais.

Le match face au PSG a encore renforcé les certitudes du Stade Rennais concernant ses jeunes talents. Dimanche soir, lors du spectaculaire nul entre Rennes et Paris (2-2), Abdelhamid Aït-Boudlal et Estéban Lepaul ont une nouvelle fois démontré pourquoi plusieurs clubs européens suivent leur situation avec attention. Mais malgré les intérêts grandissants, Rennes a déjà tranché.

Aït-Boudlal, le Stade Rennais ferme la porte

À seulement 20 ans, Abdelhamid Aït-Boudlal s’est imposé comme l’un des grands espoirs défensifs du Stade Rennais. Associé à la recrue Charlie Cresswell en défense centrale, l’international marocain est appelé à prendre progressivement la succession de Jérémy Jacquet, transféré à Liverpool cet été. Arrivé en Bretagne en 2024 en provenance de l’Académie Mohammed VI, Aït-Boudlal a accéléré sa progression la saison dernière. Ses performances ont naturellement attiré les regards. Fulham suit notamment le dossier avec beaucoup d’attention et aurait déjà transmis une proposition supérieure à 20 millions d’euros. Des représentants du club anglais étaient encore présents à Rennes dimanche pour observer le défenseur. Mais la position rennaise est particulièrement ferme.

Selon L’Équipe, le Stade Rennais n’aurait aucune intention de céder Aït-Boudlal dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club breton considère son défenseur comme une pièce importante de son projet sportif. Une offre supérieure à 20 millions d’euros ne suffirait donc pas nécessairement à faire changer d’avis les dirigeants. Il faudrait une proposition véritablement exceptionnelle pour envisager un départ. Pour l’heure, Fulham ne semble pas en mesure de formuler une offre suffisamment élevée pour faire vaciller Rennes.

Lepaul affole encore l’Europe

Le dossier Estéban Lepaul est encore plus spectaculaire. L’attaquant de 26 ans continue de faire grimper sa cote après une saison exceptionnelle. Arrivé d’Angers il y a un an, le buteur du Stade Rennais avait terminé meilleur réalisateur de Ligue 1 avec 21 buts. Et il n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Dès la première journée, Lepaul a trouvé le chemin des filets face au PSG. Mais son influence ne se limite plus à son efficacité devant le but.

Son jeu dos au but, identifié comme l’un de ses axes de progression, semble également avoir franchi un cap. Forcément, une telle progression attire les grandes écuries européennes. Lepaul figure désormais dans les radars de plusieurs clubs particulièrement réputés. L’Atlético de Madrid, Naples et Côme suivent notamment sa situation. D’autres intérêts pourraient également émerger dans les prochaines semaines. La menace pourrait surtout venir d’Angleterre.

Manchester City et Aston Villa garderaient ainsi un œil attentif sur l’attaquant rennais. De quoi promettre une fin de mercato particulièrement agitée autour du joueur. Malgré cette forte demande, le Stade Rennais ne semble pas disposé à ouvrir la porte. Le club a pris les devants en prolongeant récemment Lepaul jusqu’en 2030. Une manière de sécuriser l’avenir de son meilleur buteur et de renforcer sa position dans les éventuelles négociations. Mais surtout, Rennes assure que le joueur est parfaitement heureux en Bretagne. Lepaul se sentirait très bien au sein du club et n’aurait pas manifesté l’envie de partir.

Des réflexions pour Blas et Brassier

Si le Stade Rennais compte conserver ses deux cracks, ce n’est pas le même discours, en revanche, pour d’autres éléments. Alors que Seko Fofana va s’envoler ce mardi pour Porto, où il retourne en prêt pour un an, Lilian Brassier (courtisé par Francfort), et Djaoui Cissé sont plus ou moins proches de quitter le club.

En cas de départ de ce dernier, il y aurait une réflexion pour un milieu supplémentaire, même si Henrick Do Marcolino (20 ans) aura sa chance. Enfin, une interrogation subsiste encore pour Ludovic Blas, à un an du terme de son contrat. Si l’ancien Nantais (28 ans) devait s’en aller, un élément offensif serait certainement recruté.