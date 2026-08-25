Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si l’arrivée de Jean-Clair Todibo est bloquée, l’OM a validé l’arrivée d’un renfort de standing ces derniers jours.

Le mercato de l’OM connaît décidément plusieurs rebondissements. Alors que les dirigeants travaillent toujours sur plusieurs renforts pour l’effectif de Bruno Genesio, le dossier Jean-Clair Todibo semble actuellement bloqué. Mais dans le même temps, l’OM a bouclé une arrivée importante passée beaucoup plus discrètement…

Todibo, West Ham ne veut pas faire de cadeau

Jean-Clair Todibo reste une piste particulièrement séduisante pour l’OM. Le défenseur de West Ham serait convaincu par l’idée de rejoindre Marseille et de relancer sa carrière en Provence. Mais l’opération est loin d’être simple. L’OM doit d’abord réduire sa masse salariale avant de pouvoir accélérer sur plusieurs dossiers. Et surtout, West Ham ne semble pas disposé à faciliter les choses. Mohamed Toubache-Ter a ainsi résumé la situation avec une formule particulièrement claire : « Pour le moment, West Ham ne veut pas être les Restos du Cœur pour Marseille… sur le dossier Todibo. » Le club anglais attend donc visiblement des conditions plus favorables avant d’envisager un départ de son défenseur.

Pendant que les dirigeants cherchent des solutions sur le marché des transferts, l’OM a également décidé de renforcer son encadrement médical. Plusieurs changements sont intervenus ces dernières semaines. Damien Monnot, médecin en chef de l’équipe professionnelle, a notamment quitté Marseille pour rejoindre Le Mans. Son adjoint Kamel Mjid est également parti. L’OM a donc dû revoir son organisation médicale.

L’OM prépare aussi l’avenir en coulisses

Le club phocéen a choisi un profil expérimenté pour prendre la relève. Le Dr Didier Demory est devenu ces dernières semaines le nouveau médecin en chef de l’équipe professionnelle. Ancien médecin du RCT, il bénéficie d’une solide réputation dans le domaine médical. Spécialisé notamment en traumatologie, médecine du sport et activité physique adaptée, le médecin varois va désormais accompagner l’équipe de Bruno Genesio au quotidien. Une arrivée particulièrement importante pour un effectif qui s’annonce très sollicité cette saison.

La mission de Didier Demory s’annonce particulièrement exigeante. Entre la Ligue 1, les compétitions européennes et les nombreux déplacements, le staff médical devra gérer au mieux la récupération des joueurs. D’autant que l’OM souhaite fonctionner avec un effectif relativement limité en nombre. La prévention des blessures et la gestion physique du groupe seront donc essentielles. Le nouveau médecin en chef devra notamment travailler en étroite collaboration avec les kinés, les préparateurs physiques et les autres membres du staff.

Un deuxième médecin arrive également à l’OM !

Didier Demory ne sera pas seul. Le Dr Roger Laurenzi rejoint également l’organisation médicale de l’OM. Ancien médecin du SC Bastia, il sera chargé plus spécifiquement de la médecine générale. L’ensemble sera placé sous la responsabilité du Dr Abou Sbihi. Ancien directeur médical de l’OM, ce dernier intervient désormais comme expert externe et conserve un rôle de supervision auprès des équipes médicales.

L’arrivée de ces deux médecins constitue donc un changement important, mais l’ensemble du staff médical reste relativement stable. L’équipe des kinés, physios et ostéopathes connaît quelques ajustements, sans révolution majeure. L’OM a ainsi privilégié une certaine continuité tout en apportant du sang neuf à des postes importants.