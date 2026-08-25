À une semaine de la fermeture du mercato estival, l’OL pourrait bénéficier d’un soutien financier direct de sa propriétaire Michele Kang… un peu comme le rappellent les interventions régulières de Frank McCourt à l’OM.

Le mercato de l’OL entre dans une phase décisive. Alors que le club doit toujours composer avec d’importantes contraintes financières, Michele Kang pourrait être amenée à prendre une décision importante dans les prochains jours. La propriétaire de l’OL n’aurait pas encore arrêté sa stratégie pour la fin du marché des transferts.

Un scénario à l’OL qui rappelle McCourt à l’OM

Selon L’Équipe, Michele Kang pourrait directement injecter de l’argent dans les caisses de l’OL si les objectifs de ventes ne sont pas atteints. Un scénario qui changerait évidemment la donne pour le club lyonnais. L’objectif reste toutefois de parvenir à équilibrer la situation grâce aux différentes opérations de départ prévues par la direction. Mais si les ventes ne rapportent pas suffisamment, la propriétaire américaine dispose d’une solution supplémentaire. Elle pourrait alors utiliser ses propres fonds afin de combler le déficit.

Cette éventualité rappelle forcément la situation connue par l’Olympique de Marseille ces dernières années. Frank McCourt a régulièrement apporté des fonds à l’OM lorsque les comptes du club nécessitaient un soutien financier. Une source proche de l’OL résume ainsi le changement de situation depuis l’arrivée de Michele Kang : « Il y a maintenant un propriétaire avec de l’argent à Lyon, ce n’est plus comme avec Textor. Donc, s’il manque 20 M€ à la fin, elle pourra toujours le compenser, à la manière de ce que faisait Frank McCourt à Marseille pendant des années avec des sommes autrement plus importantes. » Une différence importante pour un club qui cherche désormais à retrouver de la stabilité.

Trois dossiers à surveiller à Lyon

La fin du mercato lyonnais dépendra toutefois de plusieurs paramètres. Trois éléments sont particulièrement importants : le cash-flow du club, les engagements pris auprès de la DNCG et l’accord conclu avec l’UEFA. Michele Kang pourrait intervenir directement sur les deux premiers aspects si l’OL ne parvient pas à atteindre ses objectifs de ventes. En revanche, la situation européenne répond à un cadre spécifique et ne dépend pas uniquement d’une éventuelle injection de fonds.

Pour l’heure, Michele Kang n’aurait pas encore décidé de mettre personnellement la main à la poche. La priorité reste donc de poursuivre les opérations de vente et de trouver les solutions permettant au club de respecter ses objectifs financiers. La propriétaire américaine pourrait néanmoins être amenée à arbitrer rapidement. Les prochains jours seront donc particulièrement importants puisque Kang devrait réunir les principaux responsables du club. L’objectif sera de définir la stratégie à adopter pour cette dernière ligne droite du mercato.