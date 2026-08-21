OL : la Roma s’agace et menace de lâcher le dossier à 30 M€ !

L’AS Rome ne compte pas attendre indéfiniment une ouverture de l’OL pour Malick Fofana. Agacé par le calendrier fixé par les Gones, le club italien vient de réactiver une solution de repli bien connue en Ligue 1.

L’OL ne bougera pas avant jeudi

On vous en parlait mercredi : Paulo Fonseca avait livré un indice important sur l’avenir de Malick Fofana, toujours considéré comme un élément majeur de son effectif. La position lyonnaise n’a pas changé puisque les offres ne seront pas étudiées avant le barrage retour de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, jeudi prochain.

Une attente qui commence à tendre les dirigeants romains. D’après les informations relayées par Foot01, la Louve souhaitait avancer rapidement sur le recrutement de l’ailier belge, pour lequel elle semblait disposée à investir plus de 30 M€.

La Roma relance Luis Henrique

Face au délai imposé par l’OL, la Roma a réactivé la piste Luis Henrique. L’ancien Marseillais, désormais à l’Inter Milan, est suivi depuis plusieurs semaines par Gian Piero Gasperini et le directeur sportif Tony D’Amico. Le Brésilien serait ouvert à un départ, son statut de titulaire n’étant pas garanti à Milan.

L’OM a pris des renseignements sur Deivid Washington. Le jeune Brésilien s’est de son côté informé sur Marseille auprès de Luis Henrique, l’ancien joueur olympien. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2090438157032362016

Un écart de 5 M€ à combler

Les deux clubs italiens discuteraient d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. L’Inter réclame une opération évaluée à 30 M€, tandis que la Roma ne souhaiterait pas dépasser 25 M€. Après avoir déjà dépensé plus de 120 M€ cet été, les Giallorossi surveillent désormais leurs investissements.

La menace est donc réelle pour l’OL, qui doit encore renflouer ses caisses mais souhaite disposer de Fofana pour son rendez-vous européen. En attendant une éventuelle reprise des discussions la semaine prochaine, la Roma met momentanément le dossier lyonnais de côté.