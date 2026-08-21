Les infos du jour : Pablo Garcia vers l’Angleterre, Touré pari nantais, Cathro nouveau renfort ?

Les clubs de Ligue 1 laissent filer Pablo Garcia vers l’Angleterre

Proposé à l’OM, Lens, Rennes, OL, LOSC ou encore l’ASSE, le jeune ailier espagnol Pablo Garcia du Betis devrait finalement rejoindre Hull City. Malgré son potentiel, aucun club français n’a concrétisé l’intérêt, laissant filer une recrue prometteuse vers la Premier League.

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Nantes mise sur Moulouk Touré pour renforcer sa réserve

Le FC Nantes va accueillir Moulouk Touré, jeune défenseur central de 19 ans en provenance de Thonon Évian. Il débutera avec la réserve des Canaris en National 2, dans l’optique de se rapprocher progressivement du groupe professionnel. Le club poursuit ainsi sa politique de recrutement de jeunes talents.

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Cathro reste ouvert à un renfort défensif à l’ASSE avant Grenoble

À l’approche de la fin du mercato, Ian Cathro n’exclut pas un recrutement à l’ASSE, notamment au poste de latéral. Le coach stéphanois mise aussi sur la polyvalence de son effectif pour pallier les absences, tout en restant attentif aux opportunités du marché.

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Lens espère agrandir la Marek et maintenir ses tribunes debout

Le RC Lens travaille sur deux dossiers majeurs pour Bollaert : augmenter la capacité de la tribune Marek et conserver les places debout en Coupe d’Europe. Le club attend le feu vert du ministère de l’Intérieur, alors que ces évolutions sont cruciales pour l’ambiance lensoise.

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L’OM refuse une offre pour Aguerd et cible un attaquant de Chelsea

Marseille a décliné une proposition d’Al-Sadd pour Nayef Aguerd et explore de nouvelles pistes offensives, dont Deivid Washington (Chelsea). Le dossier Aguerd reste complexe, tandis que l’OM cherche à renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato.

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Le PSG favori, Lens et le LOSC sur le podium selon Opta

À la veille de la saison de Ligue 1, les projections d’Opta placent le PSG en tête, suivi par Lens et le LOSC. L’OM serait seulement sixième, derrière Lyon et Monaco, alors que Rennes complète le top 7. Des prédictions qui pourraient faire débat parmi les supporters.

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Quinten Timber privilégie un départ en Premier League

Arrivé à l’OM en janvier, Quinten Timber suscite déjà l’intérêt de Porto et de clubs anglais. Le milieu néerlandais, sous contrat jusqu’en 2030, semble donner la priorité à la Premier League, où évolue déjà son frère jumeau. L’OM pourrait donc perdre rapidement son récent renfort.

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Der Zakarian change l’organisation du FC Nantes avant Rodez

Michel Der Zakarian instaure de nouvelles habitudes au FC Nantes, avec des conférences de presse la veille du match et l’annonce du groupe le jour même. Ces décisions interviennent alors que le club vise un retour en Ligue 1, après un début de saison difficile en Ligue 2.

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Ganiou (RC Lens) vers un transfert record à l’image de Jacquet

Ismaëlo Ganiou, défenseur du RC Lens, attire l’attention de clubs anglais et pourrait battre un record de transfert, à l’image de Jérémy Jacquet transféré de Rennes à Liverpool. Sa progression et la Ligue des Champions pourraient faire exploser sa valeur sur le marché.

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Le Barça confirme l’arrivée d’un nouvel attaquant, tensions en interne

Après la victoire au Trophée Gamper, Deco a confirmé que Barcelone cherche un nouvel attaquant pour remplacer Lewandowski. Lautaro Martinez est une piste sérieuse, tandis que João Cancelo affiche déjà des signes d’agacement au sein du vestiaire catalan.

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L’ASSE cible Sékou Mara pour remplacer Stassin si départ à Strasbourg

Si Lucas Stassin rejoint Strasbourg, l’ASSE pourrait se tourner vers Sékou Mara, attaquant du club alsacien, pour le remplacer. Les discussions sont en cours et Mara, passé par Bordeaux et Auxerre, fait partie des pistes envisagées par la direction stéphanoise.

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Lens-Auxerre : Will Still privé de nombreux titulaires pour son retour

Pour son retour à Bollaert avec Auxerre, Will Still doit composer avec une infirmerie bien remplie : six absents confirmés, dont Dioussé, Okoh et Senaya, ainsi que trois joueurs incertains. Un casse-tête pour l’entraîneur avant d’affronter le RC Lens.

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